Toinen koronaviruskevät on ollut monelle taiteilijalle ja tapahtumantekijälle turhauttava. Talkoiden aika on ohi, totesivat taiteilija-yrittäjät Martti Suosalo, Virpi Suutari, Iiro Rantala ja Lotta Kuusisto (HS Mielipide 9.2.). Paula Vesala lähetti vielä terävämpiä terveisiä.

Turhauttavaa tämä on ollut päättäjillekin. Jo vuosi sitten vakuutettiin, että Business Finlandin ja Valtiokonttorin tuet soveltuvat kulttuurialan auttamiseen. Toisin kävi.

Luovien alojen freelancerit ovat jääneet todella heikoille. Monilla tulot ovat täysin tyrehtyneet, kun tiukat kokoontumisrajoitukset tulivat voimaan. Kustannustuki ei ole auttanut, koska korvattavana ei ole kustannuksia vaan menetetyt tulot.

Olemme luottaneet siihen, että työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) sekä opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) tuovat esitykset, jotka vastaavat myös luovien alojen ominaispiirteisiin. Koko hallitus on yksimielisesti kannattanut kulttuurin korona-apurahoja, jotka toki jäävät murto-osaan yritystukien summasta.

Tämän viikon lisätalousarvio tuonee vihdoin kaivatun freelancer-paketin. Se on kuitenkin vaatimattomuudessaan vasta ensi askel tilanteen korjaamiseksi. Lisäksi OKM:n on syytä harkita, että se jakaisi muusikoiden freelancer-tukea Musiikkialan edistämissäätiön kautta, kuten säätiö jo kuukausia sitten esitti.

Yrittäjien työttömyysturva on ollut tärkeä täsmätoimi koronavirusaikana. Vastuuministeriöiden on varmistettava, että taide- ja tapahtuma-alan työttömyysetuudet toimivat oikein. Luovat alat on ymmärrettävä omaksi, erilliseksi kokonaisuudekseen, jonka erityispiirteet, merkitys ja mittakaava tunnistetaan.

Tämä aika tarvitsee taiteilijapalkan – siis taide ymmärrettynä laajasti tapahtumina ja mukaan luettuna kaikki tuotantojen tekninen ja avustava väki. Kokoontumisrajoitusten aikana julkinen valta on luovien alojen ainoa yleisö, ainoa asiakas ja ainoa mesenaatti.

Timo Harakka

liikenne- ja viestintäministeri (sd), teatteritaiteen maisteri, Helsinki

Ilmari Nurminen

kansanedustaja (sd), musiikkialan eduskuntaverkoston puheenjohtaja, Tampere

