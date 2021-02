Vaikka kriteereitä kirjataan strategioihin, täyteen tasa-arvoon on pitkä matka. Juoksutermeillä ilmaistuna kyse on maratonista.

Tokion kesä­olympialaisten järjestely­toimi­kunnan puheen­johtajan Yoshiro Morin äskeinen ero tehtävästään osoitti, kuinka vanhan­aikainen asenne näkyy urheilun päätöksenteossa.

Japanin entisen pää­ministerin mukaan puheet kokouksissa pitenevät, mitä enemmän niissä on mukana naisia. Vaikka puhe olisi ollut huumoria, olympia­pomon olisi pitänyt osata valita sanansa tarkemmin.

Julkinen suuttumus ja kansainvälisen naisvaikuttajajoukon puuttuminen asiaan saivat 83-vuotiaan Morin eroamaan. Tilalle valittiin nainen.

Tasa-arvokeskustelu on noussut urheilussa ja liikunnassa yhä keskeisemmäksi. Esimerkiksi EU-komission tasa-arvostrategiassa urheilu on mainittu yhdeksi painopisteeksi. Suomea työryhmässä edustaa Naisjärjestöjen keskusliiton Terhi Heinilä. Hänen mukaansa urheilujärjestöillä pitää olla rohkeutta tehdä jatkuvia tasa-arvotekoja.

Vaikka kriteereitä kirjataan strategioihin, täyteen tasa-arvoon on pitkä matka. Juoksutermeillä ilmaistuna kyse on maratonista.

Kymmenen vuotta sitten tasa-arvosta oli edes vaikea keskustella. Kun puhuttiin jääkiekosta tai jalkapallosta, puhuttiin vain miesten jääkiekosta ja jalkapallosta.

Euroopassa urheilun ja liikunnan päättävissä asemissa olevista 40 pro­senttia on naisia. Kansainvälisissä urheilujärjestöissä joka kolmas päättäjä on nainen. Suuriin tasa-arvolukuihin ei päästä Suomessakaan. Naisia on yhä vain vähän urheilujärjestöjen luottamusjohdossa. Luvut eivät ole 20 vuoteen paljon muuttuneet.

Julkisilla liikunta-aloilla naisten määrä palkattuina johtajina on Suomessa kasvanut viime vuosikymmeninä. Kunnissa ja valtiolla noin puolet liikunnan ylimmistä viranhaltijoista on nykyään naisia, kun esimerkiksi kuntien liikuntatoimenjohtajien joukossa 1990-luvun lopussa sama luku oli 13 prosenttia.

Huonoin tilanne on urheilun laji­liitoissa, joiden hallitusten puheenjohtajista 86 prosenttia on miehiä ja toiminnanjohtajistakin 69 prosenttia. Olympialajien lajiliittojen puheen­johtajista naisia on vain 14 prosenttia, hallitusten ja liittojen jäsenistä alle kolmannes.

Lähes kolmannes lajiliitoista ei ole palkannut yhtään huipputason naisvalmentajaa, eikä nainen ole vielä kertaakaan ollut urheilun kattojärjestön puheenjohtaja tai pääsihteeri.

Asiaan on havahduttu korkealla tasolla. Presidentti Tarja Halonen otti viime viikolla kantaa tasa-arvokes­kusteluun, kun hän korosti urheilun johdon roolia. ”Haastan urheilu­järjestöjen johdon sitoutumaan tasa-arvopolitiikkaan ja tekemään konkreettisia tasa-arvotekoja naisten johtajuuden lisäämiseksi urheilussa”, Halonen sanoi.

Kauniilla sanoilla on tapana jäädä korulauseiksi, ellei niiden eteen tehdä jotain konkreettista. Isoista laji­liitoista Suomen Palloliitto ja Jääkiekkoliitto kiirehtivätkin oitis asialle.

Palloliiton pääsihteeri Marco Casagrande julkisti kampanjan, jossa naisten ja tyttöjen osallistumista lisätään kaikilla tasoilla. Tyttöjen jalkapalloon rekrytoidaan kehityspäällikkö.

Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela lupasi, että Kansainvälinen jääkiekkoliitto lisää pelimerkkejä naisten jääkiekkoon – mitä se sitten tarkoittaakaan.

Merkittävin konkreettinen teko kohti tasa-arvoa on kuitenkin urheilulla itsellään, kuten naisten jalka­pallomaajoukkueen pääsy ensi kesän EM-lopputurnaukseen osoitti.

Lähes kyntämätön sarka urheilussa on miesten ja naisten palkkaero. Sii­nä missä miesurheilija tienaa euron, naisurheilijan euro on kolme senttiä. Palkkaeroa selitetään nais­urheilun heikolla näkyvyydellä maailmalla ja sponsoritulojen pienuutena.

Lopuksi hyvä uutinen ensi kesän olympialaisista, jos ne pidetään: 49 prosenttia osanottajista on naisia. Lähenee, lähenee.

Kirjoittaja on sijainen HS:n pääkirjoitustoimituksessa.