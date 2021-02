Suurta suomalaismenestystä ei ole luvassa, mutta kisoissa on paljon muuta jännitettävää.

Perinteisten lumi­lajien seuraajien katseet ovat juuri nyt Saksan Oberst­dorfissa, jossa kisataan MM-hiihdot. Suomalaisittain suurin kiinnostus on kisojen päätös­päivässä 7. maalis­kuuta, jolloin sivakoidaan 50 kilometriä perinteisellä tyylillä eli Iivo Niskasen bravuuri­matkalla.

Suomen urheilussa kansain­välistä menestystä tulee nykyään aivan muista lajeista kuin hiihdosta tai mäki­hypystä. Kiinnostavinta Oberst­dorfin MM-kisoissa onkin, mitä muuta siellä tapahtuu.

Kohtuullisen helppoa on ennustaa, että Norja putsaa pöydän monessa lajissa.

Kisoissa ovat mukana myös venäläiset urheilijat, vaikka Venäjän dopingpanna on voimassa joulukuulle 2022 asti. Venäjän joukkue on kisoissa nimellä ”Venäjän kansalliset urheilijat”. Jos ja kun mitaleita tulee, salkoon ei kuitenkaan nosteta ”Venäjän kansalliset urheilijat” -lippua vaan Kansainvälisen hiihtoliiton lippu. Dopingpannan merkitys on siten jokseenkin olematon. No, jokunen venäläinen vip-vieraaksi aikonut henkilö joutuu katsomaan kisat kotisohvaltaan kuten kaikki hiihtofanitkin.

Venäjän joukkueen mielenkiintoisin nimi on Aleksandr Bolšunov. Tuleeko laturaivoa? Älkää nyt käsittäkö väärin, mutta kyllähän Bolšunov piristi kummasti Salpausselän puuduttavia kisoja.

Entäpä vanha ystävämme doping? Nyt kisataan Suomen hiihtoskandaalin 20-vuotisjuhlakisat, vaikka aika moni haluaakin jo unohtaa kaiken, mitä Lahdessa vuonna 2001 tapahtui.

Jo edelliset vuoden 2019 Seefeldin MM-hiihdot olivat näyte siitä, että kaikenlaisia keinoja on yhä käytössä. Yksi hiihtäjä jäi verekseltään kiinni verenvaihdosta, ja useita muita kärysi. Dopinglääkäri sai vuosien vankeustuomion, ja kärynneille hiihtäjille lankesi kilpailukieltoja sekä myös ehdollisia vankeustuomioita ja sakkoja.

Jos Oberstdorfissa käry käy, myös siellä asia menee poliisitutkintaan, sillä Saksas­sakin doping on kriminalisoitu ja tämä koskee myös ulkomaisia urheilijoita. Tör­keästä dopingrikoksesta voi saada useiden vuosien vankeustuomion.

Siten tilanne on täysin erilainen kuin Lahdessa vuonna 2001. Suomessa dopingin käyttöä ei ole kriminalisoitu, joten rangaistukset ovat lajiliittojen asia eli käytännössä kilpailukieltoja.

Onko todennäköistä, että käryjä käy? Itse asiassa on, sillä koronavirusvuosi on vähentänyt kansainvälistä testausta.

Mielenkiintoisia kisapäiviä!

Kirjoittaja on HS:n urheilutoimittaja.