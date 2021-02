Sairausvakuutuksesta korvattavalla lääkkeellä pitää olla riittävä hoidollinen arvo, ja hinnan tulee olla hyötyyn nähden kohtuullinen.

Julkisuudessa käydään ajoittain keskustelua uusien syöpä­lääkkeiden saatavuudesta Suomessa. Uusia lääkkeitä kaivataan, koska hoitojen kehittymisestä huolimatta on yhä syöpiä, jotka johtavat nopeasti kuolemaan. Suuren tarpeen takia lääke­yritykset kehittävät lääke­hoitoja aktiivisesti.

Uudet lääkkeet ovat usein kalliita. Yksittäisen potilaan etu on, että lääkkeet tulevat nopeasti yhteiskunnan korvattaviksi.

Ensin uusi syöpälääke kuitenkin käy läpi viranomaisarvioinnin. Ennen myyntiluvan myöntämistä kliinisissä tutkimuksissa selvitetään, onko lääkkeellä alustavaa tehoa ja ovatko haitat hyväksyttäviä. Alustavan tutkimuksen jälkeen tietoa lääkkeen tehosta ja turvallisuudesta varmennetaan aiempaa suuremmalla potilasjoukolla.

Useimmiten myyntilupaviranomainen vaatii, että lääkkeen tehosta on näyttöä satunnaistetuista sokkoutetuista tutkimuksista. Niissä on vertailuryhmä, eivätkä tutkittavat tai tutkijat tiedä, kuka saa tutkittavaa lääkettä ja kuka vertailu- tai lumelääkettä. Satunnaistaminen tekee ryhmistä vertailukelpoiset ja sokkouttaminen varmistaa, etteivät ennakkokäsitykset vaikuta tutkimuksen tuloksiin.

Tyypillisiä syöpälääkkeiden tehoa kuvaavia mittareita ovat kokonais­elinaika, taudin etenemistä edeltävä aika sekä erilaiset kasvaimen koon mittarit. Kokonaiselinaika kertoo eniten lääkkeen tehosta. Taudin etenemistä edeltävä aika ja kasvaimen kokoon liittyvät mittarit eivät välttämättä kerro, lisääkö tutkittava lääke potilaan elinaikaa tai elämänlaatua.

Etenkin vaikeassa sairaudessa, jolle ei ole olemassa tyydyttäviä hoitoja, lääkkeelle voidaan myöntää myynti­lupa pientä potilasjoukkoa koskevan alustavan tutkimuksen perusteella. Tutkimus voi olla vertailuryhmätön tai sokkouttamaton, eivätkä mittarit välttämättä kerro, lisääkö lääke potilaan elinaikaa tai elämänlaatua.

Tämä selvästi lisää havaittavan tuloksen virheellisyyden mahdollisuutta. Jos myyntilupa myönnetään alustavan tutkimuksen perusteella, otetaan riski, että lääke on todellisuudessa tehoton tai jopa haitaksi potilaalle.

Uusien lääkkeiden kehittäminen ja saaminen käyttöön lisää toivoa, mutta toivon pitää perustua näyttöön. Olisi kaikkien etu hyväksyä käyttöön vain lääkkeitä, joista on potilaille todellista hyötyä. Tämä on entistä tärkeämpää nyt yksilöllistyvän syöpädiagnostiikan aikana. Uuden lääkkeen hinta potilasta kohti voi olla kymmeniätuhansia tai jopa satojatuhansia euroja vuodessa.

Sairausvakuutus korvaa suomalaisille lääkkeitä yhdenvertaisesti. Lääkkeiden hintalautakunta arvioi lääkekorvausjärjestelmän piiriin tulevat lääkkeet prosessissa, jossa käsitellään myös lääkkeen kustannusvaikuttavuus. Lääkkeellä tulee olla vähäistä suurempi hoidollinen arvo, ja lääkkeen hinnan tulee olla kohtuullinen hoidolliseen arvoon nähden.

Terveydenhuoltoon käytettävissä olevat resurssit ovat aina rajalliset. Esimerkiksi hinnalla, joka riittää yhden syöpää sairastavan henkilön elinajan pidentämiseen kolmella kuukaudella, saatetaan hoitaa tuhatta jotain muuta sairautta potevaa ihmistä ja ehkäistä 50 ennenaikaista kuolemaa. Näitä kysymyksiä huomioon ottamalla varmistetaan rajallisten resurssien riittävyys ja reilu kohdentaminen.

Jos vaaditaan uusien lääkkeiden nopeaa korvattavaksi tuloa entistä heikommalla tutkimuspohjalla, lääkkeitä tuodaan ehkä yhteiskunnan maksettaviksi tilanteessa, jossa niiden käyttö on vielä täysin kokeellista eikä tietoa todellisista hyödyistä ja haitoista ole tarpeeksi. Tämä ilmiö on valitettavasti lisääntynyt viime vuosina. Myös potilaan tulee saada tietää, jos näyttö hänen käyttämänsä tai hänelle tarjotun lääkkeen tehosta on puutteellinen.

Lääkkeiden saatavuuden varmistaminen ja niiden kustannusten korvaaminen potilaille yhdenvertaisesti vaatii asiantuntemusta. Suomalainen järjestelmä on rakennettu varmistamaan lääkkeiden kustannusvaikuttavuutta ja turvallisuutta jokaiselle potilaalle.

Yksilön näkökulmasta tämä voi joskus vaikuttaa epäreilulta. Tavoitteena on kuitenkin sekä yhteisön että yksilön etu.

Leena Saastamoinen ja Janne Leinonen

Saastamoinen on tutkimuspäällikkö ja Leinonen johtava ylilääkäri Kelassa.

