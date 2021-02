Edes salmiakkikossu ei ole maailmalla kovin kummoinen juttu. Mahtaako Suomi-neidon helmoista löytyä mitään ainutlaatuista?

Kuin kotona Suomessa – paitsi että Taiwanissa.­

Listallani on yksi asia lisää. Munkki­rinkilä, jonka pinnalle on ripoteltu sokeria. Olin kuvitellut sitä suomalaiseksi herkuksi, mutta täällä Taiwanissa on syönnissä ihan saman­näköinen ja -makuinen. Ei siis mikään donitsi, vaan ehta vappu­munkki.

Kerään muistiin asioita, joita olen turhaan luullut suomalaisiksi. Lista on niin pitkä, etten enää keksi, mikä Suomi-neidon taskussa olisi ainut­laatuista.

Keräilyni alkoi pari­kymmentä vuotta sitten Ruotsissa, kun huomasin, että torstain herne­keitto­perinteemme pannu­kakkuineen olikin tuonti­tavaraa Ruotsista. Pohjois­maisilla lento­kentillä myytiin salmiakki­kossun vieressä muiden Pohjolan maiden salmiakki­votkia.

Vanhaan ja elävään saunakulttuuriin olen törmännyt monessa maassa Etelä-Koreaa myöten. Pietarin saunojen kiertämisen jälkeen rohkenen väittää, että yleisten saunojen perinne on siellä juurevampi ja elävämpi kuin Suomessa.

Kansallinen fiilistely ”erikoisuuksilla” on yleinen ilo maailmassa. Esimerkiksi Taiwanissa markkinoidaan ylpeästi taiwanilaista perinteistä kauneudenhoitoa eli ihokarvojen poistoa langan avulla. En ole viitsinyt kertoa, että minulle samaa on myyty Euroopassa, myös Suomessa, Lähi-idän keksintönä.

Kiinassa tuijottelin upeaa ruskaa ja kuuntelin käen kukuntaa ja mietin, kuinka olin kuunaan kuvitellut näiden luontoihmeiden olevan sidoksissa jos ei nyt Suomeen niin Pohjoismaihin. Olin kärsinyt kansallisesta aivonyrjähdyksestä.

Lopetin Kiinassa suomalaisen sisun ylistämisen, sillä tapasin siellä kanssakansalaisiani sisukkaampia tyyppejä. Kiinan lähihistoria oli tarjoillut monelle sankokaupalla kuraa niskaan, mutta he vain porskuttivat eteenpäin.

Kun tein kirjaa auttamisesta, opin, että talkoita – tuota suomalaisten ylpeyttä – harjoitetaan ympäri maailman. Esimerkiksi Norjassa dugnad pyörittää urheiluseurojen myyjäisiä, naapurustoja ja kansallisia siivousprojekteja. Dugnadiin on paras osallistua tai saa huonon maineen. Ja kuten talkoisiinkin, dugnadiin kuuluu kahvittelu tai ruokailu.

Norjalaiset pitävät dugnadia ainutlaatuisena norjalaisena asiana.

Listani on karvaanmakea. Olen alkanut iloita, kun löydän uutta yhteistä. Me ihmiset olemme kovin samanlaisia, kaikkialla.

Kirjoittaja on HS:n Aasian-kirjeenvaihtaja.