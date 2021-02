Vaikeutunut lääkäriin pääseminen on huonontanut terveyskeskusten mainetta potilaiden ja lääkärien keskuudessa.

Helsingin Sanomien uutinen (22.2.) hoitoon pääsyn parantamisesta perusterveydenhuollossa tarttui erittäin tärkeään aiheeseen ja ­oikeaan aikaan. Perusterveydenhuollon vahvistamisen tulee olla kuntavaaleissa keskeinen teema.

Terveyskeskusten kehittäminen ja eriarvoisuuden vähen­täminen ovat olleet tavoitteina parikymmentä vuotta. Kehitys on kuitenkin kulkenut päinvastaiseen suuntaan. Taloudelliset panostukset perusterveydenhuoltoon eivät ole kasvaneet, vaikka palvelutarve on lisääntynyt ­väestön ikääntyessä. Kahdenkymmenen viime vuoden ­aikana perusterveydenhuollon osuus terveydenhuollon kokonaismenoista on laskenut 18 prosentista 14 prosenttiin.

Perusterveydenhuollon universaalisuus on rapistumassa. Koko väestöä koskeva neuvolatoiminta on arvostettua. Mutta vaikeutunut lääkäriin pääseminen on huonontanut terveys­keskusten mainetta potilaiden ja lääkärien keskuudessa. Hyvin toimiva työterveyshuolto palvelee merkittävää osaa väestöstä, ja yksityisten sairauskuluvakuutusten määrä kasvaa. Tämän myötä on syntynyt eriarvoistava palvelurakenne.

Kielteinen kehitys voidaan vielä kääntää. Viikon hoitotakuun säätäminen toimii hyvänä työkaluna perusterveydenhuollon kurjistumiskehityksen kääntämiseksi vahvistumisen kierteeksi. Lääkäriliiton juuri ilmestyneen selvityksen mukaan viikon hoitotakuu toteutuu pää­sääntöisesti kolmasosassa ter­veyskeskuksia. Sen toteuttami­nen ei siis ole mahdotonta. Viikon hoitotakuun toteuttaminen vaatii lisäresursseja, toimintatapojen uudistamista ja poliittista tahtoa.

Terveyskeskuksissa ei voida enää odottaa järjestelmäuudistusta, vaan toimeen on tartuttava heti. Digitaalisten työkalujen ja etäpalvelujen kehittäminen on välttämätöntä, mutta ne eivät tuo nopeita ratkaisuja polttaviin ongelmiin. Eri puolilla Suomea perusterveydenhuollossa on kehitetty työntekijöitä houkuttelevia palveluinnovaatioita ja työtapoja, joiden pitää levitä. Sen lisäksi sinne tarvitaan nykyistä enemmän lääkäreitä ja muita terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Jotta toimintaa voidaan kehittää pitkäjänteisesti, tarvitaan erityisesti yleislääketieteen erikoislääkäreitä ja heille uusia virkoja.

Kurjistumiskierteen katkaisu vaatii kaikkien toimijoiden panoksen. Tavoitteena tulisi olla eurooppalainen malli, jossa ­perusterveydenhuolto palvelee riittävällä tavalla valtaosaa väestöstä.

Tuula Rajaniemi

puheenjohtaja, Suomen Lääkäriliitto

