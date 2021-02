Taiteentutkimus on kulttuuriperinnön säilyttämisen, ylläpitämisen ja kehittämisen ehdoton edellytys.

Vesa Sirén kiinnitti (HS 9.2.) huomiota siihen, kuinka huonoksi taiteiden tutkimuksen oppiaineiden resursointi on päästetty Helsingin yliopistossa. Hän nosti esiin ennen kaikkea musiikkitieteen ja kirjallisuuden tutkimuksen, mutta tilanne on yhtä huono muillakin taiteiden tutkimuksen aloilla. Elokuva- ja televisiotutkimus on yhden vakinaisen toimen varassa, estetiikka ja teatteritiede kahden. Taiteiden tutkimuksen korkeasta tieteellisestä tasosta Helsingin yliopistossa on osoituksena erinomainen menestyminen kansainvälisessä tutkimuksen ar­vioinnissa pari vuotta sitten.

Elokuva- ja televisiotutkimus on käynnistynyt Suomessa verraten myöhään ja on yhä vähemmän resursoitu kuin useimmissa muissa Pohjoismaissa tai Länsi-Euroopassa. Elokuvat ja tele­visio-ohjelmat ovat keskeinen yhteiskunnallinen ja kulttuurinen ilmiö. Niiden tutkiminen on välttämätöntä kansallisen itse­ymmärryksen kannalta.

Helsingin yliopiston tutkijoilla on ollut keskeinen rooli esimerkiksi tulkittaessa Aki Kauris­mäen elokuvia tai analysoitaessa Sorjonen-rikossarjan menestystä osana nordic noir -aaltoa. Julkaisujensa ja konferenssiesitelmiensä kautta tutkijat myös tekevät suomalaista elokuvaa ja televisiota tunnetuksi ulkomailla.

Opintosuunnan opiskelijoita on sijoittunut merkittäviin elokuvaa ja televisiota koskevaa tutkimustietoa vaativiin tehtäviin Kansalliseen audiovisuaaliseen instituuttiin, Suomen elokuvasäätiöön, useiden festivaalien organisaatioihin sekä niin kunnallisiin kuin kaupallisiinkin tehtäviin. Sillä on ollut keskeinen rooli esimerkiksi Oodi-kirjaston kaikille avointen luentojen ja seminaarien pitäjänä. Elokuva- ja televisiotutkimus on myös merkittävässä asemassa edistämässä keskeistä kansalaistaitoa, audiovisuaalista lukutaitoa.

Taiteen tutkimus on kulttuuriperinnön säilyttämisen, ylläpitämisen ja kehittämisen ehdoton edellytys. Taidetta tukevissa tehtävissä, kuten kuratoinnissa ja taidekritiikissä, tarvitaan korkeatasoista koulutusta. Helsingin yliopistossa on – pitkälti hallituksen tekemien leikkauksien vuoksi – jouduttu supista­maan resursseja. Tämä on rat­kaise­vasti heikentänyt varsinkin taiteiden tutkimuksen asemaa.

Asianmukaisten toimintaedellytysten takaaminen niin elo­kuva- ja televisiotutkimukselle kuin kaikelle muullekin taiteen tutkimukselle on kuitenkin ehdoton edellytys korkean kulttuurisen profiilin ylläpitämiseksi maassamme. Se on myös sivistysyliopiston tunnusmerkki.

Marjo Kovanen

erityisasiantuntija, Koulukino ry

puheenjohtaja, Suomen elokuvatutkimuksen seura

Henry Bacon

elokuva- ja televisiotutkimuksen professori, Helsingin yliopisto

