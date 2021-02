Aikuisten on kannettava suurin vastuu koronaviruskriisin seurauksista

Kun helpotuksia aletaan maaliskuun lopussa tehdä, aloitetaan se lapsiin ja nuoriin kohdennettujen rajoitusten purkamisesta.

Hallitus yhdessä presidentin kanssa on valmis koronavirustilanteen takia to­teamaan poikkeusolot. Virusmuunnoksen levitessä uudet rajoitukset ovat välttämättömiä.

Jo nyt on pelottavan helppoa nähdä, että koronaviruskriisi jättää suuren velan lasten ja nuorten hyvinvointiin. Etäopetuksen jatkuminen on osunut erityisen kipeästi jo aikaisemmin heikoimmassa asemassa oleviin nuoriin toisella asteella. Helsingissä yli tuhat nuorta keskeytti ammattiopintonsa viime vuonna. Se on selvästi enemmän kuin aiempina vuosina. Etäopetus asettaa lapset ja nuoret aiempaa eriarvoisempaan asemaan.

Lasten ja nuorten tilanne Helsingissä on vakava. Nuorille tukea tarjoavassa Sekasin-chatissa on käyty jopa puolet enemmän keskusteluja kuin edellisenä vuonna. Lapsiin ja nuoriin panostaminen niin pandemian aikana kuin sen jälkihoidossakin on ensisijaisen tärkeää.

Lisätukea on kohdistettava erityisesti niihin lapsiin ja nuoriin, joihin kriisi on kohtuuttomasti osunut. Samalla on pidettävä huolta, että lasten ja nuorten mielenterveyspalveluita pystytään tarjoamaan riittävästi, jot­ta pandemian aikana kasvanut hoitovaje saadaan kurottua umpeen. Tähän tarvitaan sekä val­tiota että Helsingin kaupunkia.

Jos haluamme estää epide­mian pitkäaikaiset vaikutukset lasten ja nuorten elämässä, aikuisten on kannettava suurin vastuu kontaktien vähentämisestä. Kun helpotuksia aletaan maaliskuun lopussa tehdä, aloitetaan se lapsiin ja nuoriin kohdennettujen rajoitusten purkamisesta. Ja se on oikein.

