Kai Tammela kaipasi (HS Mielipide 3.2.) varttuneille kevyen musiikin kanavaa. Tällainen on olemassa ja Helsingin seudulla kuultavissa taajuudella 103,1. Kanava on Järviradio, joka mielestäni lyö laudalta Ylen kanavat mennen tullen. Kanava soittaa jatkuvasti kotimaista vanhaa sekä uutta iskelmää ja tanssimusiikkia.

Muutenkin ohjelmatarjonta on monipuolista tietokilpailuineen ja toivekonsertteineen. Juuri sellaista, mitä Tammela kaipasi. Suosittelen kaikille. Sokerina pohjalla on musiikkitoimittaja Matti Kustaa, jonka musiikkiasiantuntemus erikoisohjelmineen on Suomen parasta. Itse en enää soita muuta kanavaa kuin Järviradiota.

Veijo Rauta

tekniikan tohtori, Espoo

