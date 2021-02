Erittäin vaikeasti liikuntaesteinen poikani, jolla toimii kolme neljäsosaa keuhkoista, ei ole vielä saanut koronavirusrokotetta. Minä olen yli 70-vuotias ja saan rokotteen ennen poikaani, vaikka olen täysin terve. Hänen asumisyksikössään asuu monta muuta vaikeasti liikuntaesteistä, joilla on vaikeita sairauksia. Kaikki joutuvat odottamaan kauan ennen kuin saavat rokotuksen.

Hämmentävää ja epäloogista on, että nämä asukkaat rinnastettiin yli puolen vuoden ajan hoivakotien huonokuntoisiin vanhuksiin. He elivät kuin vankilassa. Kategorinen vierailukielto oli voimassa vielä juhannuksena, kun virusta ei ollut juuri laisinkaan. Silloin perusteltiin, että suojellaan kaikkein hauraimpia. Eivätkö nämä ihmiset olekaan kaikkein hauraimpia, kun heitä ei nyt suojella vakavalta tartuntataudilta?

Vaikeavammaiset on kautta aikojen unohdettu. He ovat marginaalissa. Vanhuksista välitetään sentään vähän ennen vaaleja. Heitä on paljon ja heillä on omaisia. Asumisyksiköissä asuvat vaikeavammaiset on rokotettava pikaisesti ennen kuin he tukkivat sairaala- ja tehohoitopaikat.

Vaikeavammaisen äiti

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

