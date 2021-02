Koronavirusepidemian aikana on puhuttu paljon nuorten jaksamisesta. Nuorille voidaan tarjota kohtaamisia ja kokemuksia verkossa. Stressinhallintaa ja rakentavaa suhtautumista elämän käännekohtiin voidaan tutkia yhdessä myös netin työpajoissa. Samalla se tarjoaa mahdollisuuden tutustua muihin ja vaihtaa ajatuksia. Mindfulness, tietoisen läsnäolon harjoitteet ja rentoutusharjoitukset stressinhallintaan sujuvat etänä mukavasti nekin, samoin neuvonta. Psykoterapian puolella koronavirus on vauhdittanut etäterapian käyttöönottoa laajalti, ja kokemukset ovat hyviä. Etävastaanotto on tullut jäädäkseen.

Etäpalvelut eivät ehkä korvaa kasvokkain kohtaamisia, mutta tarjoavat vaihtoehdon nyt, kun tilanne sitä vaatii.

Verkon tarjoamia mahdollisuuksia nuorten psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseen kannattaa hyödyntää – he ovat siellä muutenkin ja olivat jo ennen epidemiaa. Se voi olla yksi keino sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntarjoajille mahdollisimman monien tavoittamiseen ja koronaviruskriisin sosiaalisten ja psyykkisten vaikutusten lieventämiseen.

