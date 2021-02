Koronarajoitusten yhteydessä on puhuttu paljon lukioista ja siitä, kuinka etäopetus on vaikuttanut lukiolaisiin. Ammattikouluista on kuitenkin puhuttu hyvin vähän. Mitä etäkoulussa tekevät ne opiskelijat, joiden alalla fyysinen tekeminen on avainasemassa? Pystytäänkö tällöin tarjoamaan etäopetusta niin hyvin, ettei se vaaranna opiskelijan oikeutta oppia? Opetuksessa on varmasti eroja, mutta voiko esimerkiksi käsityöalan opiskelija oppia tarpeeksi opintojen etenemiseen nähden etäopetuksessa?

Mielestäni tämän tyyppisillä aloilla tulisi tarjota lähiopetusta, eli käytännössä pienryhmäopetusta, sovelletusti kaikille halukkaille turvallisuusasiat huomioiden. Jo kolmen viikon etäopetusjakson ajatteleminen aiheuttaa opiskelijoiden keskuudessa turhautumista ja osittain jopa ahdistusta, kun opinnot eivät pääse etenemään samalla tavalla kuin normaalioloissa.

Itse kaksoistutkintoa tekevänä koen huomattavasti helpommaksi opiskella lukion teoreettiset asiat etänä, kun taas ammatillisen puolen opiskelu etänä tuntuu lähes mahdottomalta.

Niina Mitlöhner

opiskelija, Tampere

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.