Etäkoulusta on haittaa nuorille

Peruskoulun yläasteen ja toisen asteen opiskelijoiden siirtäminen jälleen etäopetukseen on haitallista. Alle 18-vuotiaiden tartunnat ovat murto-osa aikuisten vastaavista.

Etäkoulusta saatava hyöty pandemian hallinnassa on minimaalinen, mutta haitat ennalta arvaamattomat. Vaikka nämä nuoret ovat jo pitkällä kasvussaan ja kehityksessään, kypsymistä tapahtuu vielä kaikkien elinryhmien osalta. He tarvitsevat toistensa seuraa ja opettajan läsnäoloa. Koulun tarjoama lounaskin on tärkeä.

Tarkkojen lukujen päivittäinen esittäminen mahdollistaisi varmaan myös ikäjakauman selvittämisen, mutta ennen sitä: lähiopetus kuuluu kaikille toisen asteen opiskelijoille samoin kuin peruskoulun ylimmillekin luokka-asteille.

Marjaleena Koskiniemi

lastenlääkäri-neurologi, Espoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.