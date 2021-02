Hylkäävä päätös ei välttämättä tarkoita, ettei vakuutusta voisi saada koskaan.

Psykoterapiakäyntien vaikutus vakuutusten saantiin on aiheuttanut keskustelua (HS Mielipide 23.2. ja 20.2.). On ymmärrettävää, että vakuutuksen epääminen koetaan epäoikeudenmukaiseksi vaikkapa tilanteessa, jossa ihminen on elämän kriisivaiheessa saanut lyhytaikaista terapiahoitoa. Ongelma on vakuutusyhtiöissä tunnistettu.

Vakuutusyhtiön näkökulmasta terveydentila on keskeinen riskiin vaikuttava tekijä henki-, sairauskulu- ja lainaturvavakuutuksissa. Näiden vakuutusten hakuun liittyy aina terveysselvitys.

Pankkien lainahakemuksissa selvitystä ei tarvita, vaikka yhdessä mielipidekirjoituksessa näin mainittiin.

Vapaaehtoisissa vakuutuksissa yhtiöt tekevät niin sanottua vastuunvalintaa eli arvioivat, millaisen riskin ne voivat vakuuttaa, millä hinnalla ja millä ehdoilla. Päätöksen kuuluu olla hyvän vakuutustavan ja vakuutussopimuslain mukainen.

Vastuunvalinta on sekä vakuutusyhtiön että asiakkaan näkökulmasta tärkeää. Ilman sitä vakuutuskorvaukset kasvaisivat ja hinnat nousisivat, kun vakuutetuiksi valikoituisi suuren riskin omaavia henkilöitä.

Tilanne olisi epäoikeudenmukainen myös vakuutettujen kesken, koska terveiden ja sairaiden vakuutusmaksu olisi sama, vaikka heidän riskinsä olisi erilainen.

Riskiarviointi tehdään samojen periaatteiden mukaan, olipa kyse mielenterveysongelmista tai muista sairauksista. Lähtökohtaisesti vakuutusyhtiöt haluavat myöntää vakuutuksia aina, kun se yhtiön omien vastuunvalinnan periaatteiden mukaan on mahdollista.

Myös mielenterveyspalveluja käyttäneet voivat saada vakuutuksen yksilöllisen harkinnan perusteella. Päätös vakuutuksen myöntämisestä tehdään aina lääketieteellisen riskiarvion perusteella.

Hylkäävä päätös ei välttämättä tarkoita, ettei vakuutusta voisi saada koskaan. Asiakkaalla voi myös olla mahdollisuus saada vakuutus esimerkiksi tietyn oireettomuusajan jälkeen.

Esko Kivisaari

varatoimitusjohtaja, Finanssiala ry

