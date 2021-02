Suomen poliittisessa johdossa Valko-Venäjän tilanteesta voisi pitää enemmänkin mekkalaa.

Valko-Venäjän pääkaupungissa Minskissä on ollut poliittinen kriisi elokuusta. Koska loppukesällä alkaneet suurprotestit presidentti Aljaksandr Lukašenkaa vastaan eivät ole toistaiseksi johtaneet diktatuurin kaatumiseen, Euroopan huomio on hiipumassa.

Talven pakkaset ovat vieneet kansannousulta joukkovoimaa. Protestien ydinjoukko pitää tulta yllä siinä toivossa, että keväällä massat olisivat taas kaduilla.

Nyt eletään vaaran aikoja, ja se on yhtä helvettiä kansalle. Kremlin tukema presidentti on noussut kanveesista. Hänellä on sauma kostoon ja hän käyttää sen.

Viime päivinä Lukašenka on kiihdyttänyt hyökkäystä maan toimittajia vastaan. Useampi kunniallinen kollega on joutunut pidätetyksi tai vangituksi. Aamuhämärässä koppalakit ovat koputtaneet monen asunnon ovea kuin Neuvostoliitossa.

23-vuotias Daria Tsultsova ja 27-vuotias Katsiaryna Andrejeva tuomittiin kahden vuoden vankeuteen. He olivat kuvanneet tilaisuutta, jossa osoitettiin mieltä Lukašenkan väkivaltakoneiston hengiltä pieksemän opettajan Raman Bandarenkan puolesta.

Valko-Venäjän journalistiliiton BAJ:n toimistoon ja toimittajien koteihin tehtiin aggressiivisia kotietsintöjä. Osa pidätettiin.

Kun toimittajiin ja kriittisiin tiedotusvälineisiin isketään, kyse on maan pimentämisestä tiedolta. Se ennustaa pahaa.

Puhdistukset alkavat usein niin, että kansan tietoliikenneyhteydet katkaistaan, verkko sensuroidaan, toimittajia vangitaan.

Suomen poliittinen johto voisi pitää Valko-Venäjästä enemmänkin ääntä. Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) toki mainitsi asiasta venäläiskollega Sergei Lavroville Pietarin tapaamisessa. Uusi tilaisuus tarjoutuu jo maanantaina, kun vilpillisissä vaaleissa Lukašenkan haastanut ja maanpakoon ajettu Svjatlana Tsihanouskaja saapuu Suomeen.

Suomi on Valko-Venäjä-pakotteiden osalta EU-rintamassa. Todellinen paine diktaattoreille luodaan taas suurvaltakabineteissa. Silti mikään ei estä yksittäisiä poliitikkoja, puolueita ja hallituksia käyttämästä moraalista kompassiaan – sanoilla ja teoilla.

Voi toki kysyä: miksi suomalaisten pitäisi sotkeutua Valko-Venäjän kriisiin?

Inhimillisyydestä nyt ainakin.

Voi myös katsoa karttaa. Vaikka lyhyellä aikavälillä lännen sekaantuminen Valko-Venäjän asioihin lisännee kireyttä Venäjän kanssa, pitkällä aikavälillä Suomen etu olisi demokratisoituva Valko-Venäjä.

Minsk on nimittäin lähinaapurustoamme. Sinne on Helsingistä suurin piirtein sama matka kuin Kuusamoon.

