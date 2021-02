Tehohoidon resurssit ovat rajalliset erityisesti osaavan henkilöstön osalta.

Pääkirjoituksessa (HS 26.2.) ihmeteltiin tehohoidon kapasiteetin täyttymistä vähäisillä koronapotilasmäärillä. Onkin totta, että nykyinen määrä potilaita ei yksin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) tehohoitopaikkoja täytä.

Tehohoidon resurssit ovat rajalliset erityisesti osaavan henkilöstön osalta. Jokainen tehohoitopotilas tarvitsee ympärilleen useita huippuluokan ammattilaisia. Yhtä tehohoitopaikkaa kohti tarvitaan noin viisi tehosairaanhoitajaa ja muuta henkilökuntaa.

Emme voi hoitaa samanaikaisesti kasvavaa määrää koronaviruspotilaita ja normaalia määrää muita potilaita. Lisääntynyt tehohoidon henkilökuntatarve voidaan järjestää vain siirtämällä osaajia muusta samantyyppisestä toiminnasta, lähinnä leikkaussaleista. Kasvatamme näin tehohoitopaikkojen määrää muuta toimintaa supistamalla.

Viime keväänä Husin sairaaloissa koronavirustehopotilaiden määrä oli suurimmillaan 46. Koronaviruspotilaiden määrä Husissa on kasvanut viime päivinä, mutta vielä emme ole viime kevään lukemissa. Sairaalahoitoa vaativat koronavirustartunnan saaneet potilaat päätyvät hoitoon keskimäärin 1–2 viikon kuluttua sairastumisesta. Kasvaneet tartuntamäärät ennustavat koronaviruspotilaiden määrän kasvua sairaaloissa lähiviikkoina.

Toisin kuin viime keväänä, sairaalamme ovat nyt täynnä potilaita. Lisäksi meillä on hoitovelkaa viime vuodelta. Viime kevään tilanteen jäljiltä jonomme olivat vuoden lopussa edelleen epidemiaa edeltävää tasoa korkeammat. Moni leikkauspotilas tarvitsee tehohoitoa, ja jos tehohoitopaikkaa ei ole tarjolla, leikkaus joudutaan siirtämään.

Tehohoitoa tarvitsevat lisäksi äkillisesti sairastuneet päivystyspotilaat. He eivät voi odottaa. Koronaviruspotilaiden määrän pitäminen kohtuullisena ja riittävän tasaisena on edellytys sille, että kaikki tehohoitoa ja kiireellistä hoitoa tarvitsevat hoitoa myös saavat. Husilla on hyvät valmiudet vastata kasvavaan koronaviruspotilaiden määrään, mutta se tarkoittaa muiden potilaiden hoidon ja sovittujen leikkausten siirtymistä.

Uudet rajoitukset ovat hankalia, mutta ne ovat kohtuullinen hinta siitä, että kaikki sairaat saavat oikea-aikaisesti tarvitsemansa hoidon. On siis yhteinen valintamme, kenelle rajalliset tehohoitopaikat kohdentuvat.

Ville Pettilä

teho- ja kivunhoito -tulosyksikön toimialajohtaja

Veli-Matti Ulander

hallinnollinen ylilääkäri

Matti Holi

Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.