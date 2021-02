Urheilukilpailuissa on usein vaikeaa tai mahdotonta noudattaa turvavälejä silloin, kun kilpailu on meneillään. Mutta tietyissä tilanteissa urheilijoiden pitää olla yhtä varovaisia kuin meidän muidenkin. Televisiossa ja sanomalehtikuvissa nähdään nimittäin usein, kuinka urheilijat – kun joukkue on tehnyt maalin tai yksilöurheilija saanut hyvän tuloksen – syleilevät toisiaan onnesta. Koko joukkue voi hypätä toistensa syliin isoksi kasaksi.

Koronavirustartuntoja on ollut aika paljon urheilijoiden ja urheilujoukkueiden keskuudessa. Nyt korona-aikana urheilijoiden ei pitäisi halata toisiaan. Tällainen käytös antaa huonon esimerkin varsinkin nuorille, jotka ihailevat urheilijoita.

Me muut emme saa halata edes rakkaita lastenlapsiamme tai ystäviämme, koska viranomaiset kehottavat pitämään turvaväliä. Television ja lehtien ei pitäisi näyttää tällaisia halaustilanteita.

Eva Werner

Helsinki

