Mitä virkaa on hallintoportaalla, joka ei normaaliolojen häiriötilanteessa kykene kantamaan tehtäviensä mukaista vastuuta?

Hallitus on moittinut aluehallintavirastoja (avi) siitä, etteivät ne ole tehneet tarpeeksi rajaturvallisuuden hyväksi. Helsingin Sanomien kirjoitus avi-johtajien närkästyksestä saamiinsa moitteisiin (27.2.) osoittaa lähinnä, kuinka kädetön virastojen johto on toimeenpanon ja vastuunkannon osalta ollut.

Esimerkiksi Etelä- ja Itä-Suomen avien johtajat kiemurtelevat, etteivät he voi tehdä mitään jos kunnat eivät pyydä, koska kunnilla on toimeenpanovalta asiassa. Kuitenkin jo heti viime keskiviikon tiedotteessaan avit kertoivat uusista määräyksistään, joilla kunnat velvoitetaan järjestämään terveystarkastukset rajanylityspaikoilla. Eli avit käyttivät sitä ohjaus- ja määräysvaltaa, joka valtion aluehallintoviranomaisella on alueensa paikallishallintoon.

Veronmaksajana kysyn, mitä virkaa on hallintoportaalla, joka olla möllöttää ja kuluttaa verovaroja mutta ei normaaliolojen häiriötilanteessa kykene kantamaan tehtäviensä mukaista vastuuta vaan valittaa, ettei valtio ohjeista tarpeeksi hyvin. Piiloudutaan sen taakse, etteivät ohjausvastuulle kuuluvat kunnat pyydä toimimaan. Ja kuitenkin avit haluavat tulla nähdyiksi itsenäisinä virastoina.

Tilanne vaikuttaa absurdilta. Onko meillä aluehallintoviranomainen, joka katsoo, että sen rooli on vain reagoida sinne tulleisiin anomuksiin, valituksiin ja pyyntöihin, mutta joka ei omaa aktiivista ja vastuullista roolia alueellisena valtionhallinnon johtoportaana?

Jari Kytölä

Riihimäki

