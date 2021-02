Tuntui uskomattomalta kuunnella, kun Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) lähetti perjantaina terveisiä Sanna Marinille (sd): ”Rouva pääministeri, toivon että lopetatte lasten ja nuorten syyllistämisen.” Vapaavuori oli jo puolustanut kantaansa Ylen A-studiossa sanomalla, ettei lasten ja nuorten toimintapisteiden avaaminen ole lisännyt koronaviruksen leviämistä.

Ilmeisesti se ei ollut hänen mielestään tarpeeksi selkeästi sanottu, joten hän palasi asiaan uudelleen. Nyt sanat kohdistettiin selkeästi pääministeriin, joka oli tuonut julki huolensa vastuuttomasti avatuista lasten ja nuorten harrastuspaikoista.

Onko niin, että kaikki muut pormestarin tiedotusväylät pääministeriin päin ovat niin tukossa, että on käytettävä televisiota apuna? Vai oliko motiivina jokin muu?

Tilanne on todella vakava ja koronaluvut ovat korkeimmillaan. On tehtävä kaikki mahdollinen, mitä tehtävissä on. Onko sillä nyt väliä, kuka tässä elämän ja kuoleman taistelussa on oikeassa mielipiteineen? Pääasia on, että yritetään yhdessä ja luotetaan siihen, että tästäkin selvitään, kuten pääministerikin usein sanoo.

Liisa Saarikoski

Helsinki

