Koronapandemiaa on kulunut pian vuosi, ja edessä on uusi raskas poikkeusjakso – On välikiitosten aika

Suomi on pärjännyt kriisissä, ja ansio on vähän päättäjien ja paljon ihan muiden. Kiitos kaikille, kirjoittaa Jussi Pullinen.

Meitä toimittajia moititaan joskus siitä, että räksytämme kaikille emmekä koskaan kiitä ketään. Koronavirus­pandemiaa on kulunut pian vuosi, ja edessä on uusi raskas poikkeusjakso. Korjataan siis tilannetta vähän. On pienten kiitosten aika.

Kiitos hoitajille, lääkäreille ja laitoshuoltajille koronavirusosastoilla, ja kiitos pleksien takana pärskeitä vuoden väistelleille kaupan kassatyöntekijöille. Kiitos bussikuskille, lähes tyhjässä kirkossa hautajaisia pitävälle papille ja Teamsissa tai maski päässä tuntia pitävälle opettajalle.

Kiitos myös poliitikoille. Monen päätöksen järkevyyttä sietääkin kritisoida, osaa kovastikin, mutta ei ministereitä ja kaupunginjohtajia voi ainakaan työnteon puutteesta syyttää. Ministerien aikataulut ovat täynnä kerran vuosisadassa tulevan kriisin hoitoa: kotimaisia koronakokouksia, EU-tason tapaamisia ja oman kunnan päätöksentekoa. Päälle tulevat maan tavalliset murheet, kuten työllisyys, sote, Venäjä ja ilmasto – aluksi.

Kiitos siis hallitusviisikolle, juoksemista Suomen asialla on riittänyt. Kiitos pormestareille ja kuntien muille pyörittäjille. Kiitos myös poliitikkojen avustajille: heidän määräänsä ihmeteltiin vaalien jälkeen, mutta kriisissä päivät ovat olleet pitkiä.

Kiitos oppositiolle. Sen kuuluu esittää kritiikkiä ja vaihtoehtoja, ja sitä se on tehnyt – joskus läikkyen, mutta asiasta. Oppositio olisi voinut tehdä taudilla rumaa ihmisiä ja alueita vastakkain asettelevaa politiikkaa. Sitä se ei ole tehnyt. Kiitos siis vastaansanojille.

Kiitos virkamiehille. Koronavirus on vaatinut tuhansien ja taas tuhansien paperien kirjoittamista, lakien uudistamista, asetusten ajattelua, oikolukemista, kääntämistä, selvittelyä, ennusteiden laskemista ja yötä myöten tahkottuja tekstejä. Ei lainvalmistelu tai päätösten toteutus ole ollut täydellistä, mutta on urakkakin valtava – ja usein näkymätön. Tuntipankista ei voi nostaa sitä, minkä virkakunta sinne on kriisissä plussannut.

Kiitos tutkijoille ja asiantuntijoille. Hoitokäytäntöjä ja tietoa on luotu päätä huimaavalla aikataululla. Osa on pannut likoon uransa kirittääkseen päättäjiä vastarannan kiiskenä, osa syytänyt tietoa Twitteriin, että keskustelu sosiaalisessa mediassa pysyisi faktoissa.

Kiitos yrityksille. Pandemiassa on pantu asioita uusiksi ja luotettu etätöihin siirtyneisiin tekijöihin. Virheitä tehneitä työnantajia on, mutta väittäisin, että paljon enemmän yhteen hiileen puhaltaneita ja työntekijöitä suojanneita. Kiitos ruuan tekijöille, maskitehtailijoille ja maahantuojille. Kiitos niille, jotka eivät lomauttaneet, vaikka olisi jo voinut.

Ne, joille oikea sana on jokin muu. Ne yli 700, joita ei koronaviruksen vuoksi ole enää ollenkaan. Ne pitkänmatkalaiset, joilla tauti oli, mutta oireet jäivät. Ne, joilta meni työpaikka, tai ne, joiden elämäntyötä uhkaa konkurssi. Yksinäiset, riskiryhmäläiset. Ne, jotka makaavat sairaalassa. Ne, joiden opiskeluvuosi meni näytön edessä, tai ne, joilla ei ollut penkkareita lainkaan. Ne nuoret, joiden suunta hävisi. Tämä juttu ei heitä auta, mutta joku toivottavasti vielä.

Kulttuurin tekijät, joiden työ katosi. Kiitos hengentuotteiden hengitysilmasta, jonka varassa olemme voineet pandemian läpi kävellä. Kiitos kirjailijoille, televisiosarjojen tekijöille, somen vitsiniekoille. Kyllä, kiitos myös koronavirus­uutisten toimittajille.

Kiitos vastuulliselle kansalaiselle. Suomi on pärjännyt kriisissä, ja ansio on vähän päättäjien ja paljon ihan muiden. Kiitos maskin käyttäjille, etäisyyksien pitäjille, naapuriavun tarjoajille, suosituksia seuranneille ja urheasti etätöihin lukittautuneille.

Kiitos kaikille, sillä teitä tarvitaan taas.

Kirjoittaja on HS:n talouden ja politiikan toimituksen esimies.