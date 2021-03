Emme ole varsinaisesti menettäneet yhtään lohipopulaatiota viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana, tätä aiemmin kylläkin.

Helsingin Sanomat väitti pääkirjoituksessaan (23.2.), että ”jopa yhdeksänkymmentä prosenttia Suomen lohikannoista on menetetty viimeksi kuluneen puolen vuosisadan aikana”. Väitteen voi ymmärtää kahdella tavalla: olemme täysin menettäneet yhdeksänkymmentä prosenttia lohipopulaatioistamme tai yhdeksänkymmentä prosenttia kantojen tuotannosta.

Kumpikaan väite ei pidä paikkaansa. Emme ole varsinaisesti menettäneet yhtään lohipopulaatiota viidenkymmenen viime vuoden aikana, tätä aiemmin kylläkin. Kiiminkijoen lohikanta hävisi 1970-luvulle tultaessa ja Kuivajoen lohikanta sitä ennen. Suurimpia lohijokiamme padottiin 1960-luvulle asti.

Tornionjoen ja Simojoen luonnon vaelluspoikastuotanto on kasvanut yli kymmenkertaiseksi 1990-luvulta lähtien. Itämeren maat ovat säädelleet kalastusta, mikä on vahvistanut lähes kaikkia Itämeren luonnonlohikantoja. Kymijoen luonnonvarainen lisääntyminenkin on vahvistunut merkittävästi. Ruotsin puolen pienten lohikantojen vahvistuminen on perinnöllisen monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta tärkeää.

Tornionjoen ja Kalixjoen kannat ovat elpyneet niin hyvin, että ne yksinään tuottavat puolet Itämeren lohisaaliista ja mahdollistavat näin ammattikalastuksen koko Itämeren alueella. Istukkaiden eloonjäänti on nykyään niin huono, ettei ammattikalastus voisi perustua pelkästään niihin.

Atlantin puoleisen Tenon ja Itämeren Tornionjoen lohikannat kuuluvat maailman tuottavimpiin Atlantin lohen kantoihin. Kummankin rajajoen kantojen säätelyssä Suomen rooli on merkittävä.

EU:n kalakannat ovat vahvistuneet selvästi kalastuksen säätelyohjelmien avulla. EU:n alueella ei kuitenkaan ole Itämeren luonnonlohikantojen kaltaista menestystarinaa. Valtioneuvosto päätti 1990-luvulla käynnistää kalastuksen säätelyn Pohjanlahden rannikolla, mikä pani alulle koko Pohjanlahden kantojen voimakkaan vahvistumisen.

Tämä esimerkki antaa toivoa sille, että vastaavia tarinoita syntyy myös muualla, jos vain tahdomme.

Sakari Kuikka

ECOENV-tutkimusohjelma

Helsingin yliopisto

Atso Romakkaniemi

Tapani Pakarinen

Luonnonvarakeskus

