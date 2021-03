Freelancereiden heikko työmarkkina-asema on korostunut räikeästi kuluvan koronakriisin aikana. Freelancereiden ammattiryhmä on kokonaan vailla työsuhteen suojaa ja kunnollista työttömyys- ja sosiaaliturvaa. Nykyiseen työlainsäädäntöön tarvitaan pikaisesti muutos, jotta hyvinvointiyhteiskuntamme voi sanoa kantaneensa vastuunsa.

Ongelma on ollut tiedossa jo pitkään. Aikapommi on räjähtämässä käsiin nyt, kun tapahtuma- ja kulttuurialan ammattilaisten työnteko on ollut estettynä pian kokonaisen vuoden. Säästöt ja puskurit on käytetty viimeistä senttiä myöten.

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö Taku on yhteistyössä muiden ammattijärjestöjen kanssa jo vuosikausia ajanut työsuhteen suojan laajentamista työsuhteen kaltaisissa olosuhteissa työtä tekeviin. Tavoite on kirjattu myös pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen ohjelmaan. Nyt hallituksen tulee lunastaa tuo lupaus. Koronakriisi nostattaa keskustelua akuuteista tukitarpeista, mutta samaan aikaan tarvitsemme kipeästi myös pysyviä ratkaisuja freelancereiden hyväksi.

Juha Isotalo

puheenjohtaja

Nea Leo

toiminnanjohtaja

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö Taku

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.