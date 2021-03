Invalidiliitto kysyi mielipidesivulla (HS 7.2.), milloin vaikeasti vammaiset rokotetaan. Vastauksia ei ole vieläkään saatu.

Koronarokotusjärjestyksen mukaan ensimmäisessä rokotusvuorossa tulisi olla ympärivuorokautisen hoivan asukkaat. Osalla vammaisista on tehty palveluasumispäätös omaan kotiin, ja hoitoa voi olla jopa vuorokauden ympäri. Kodeissa käy myös kotihoidon tai kotisairaanhoidon henkilökuntaa.

Avun varassa olevan tetraplegikon tai henkilön, jolla on hengitystoimintoja heikentävä sairaus tai lihassairaus, on mahdoton suojautua koronavirukselta. Esimerkiksi itselläni on yli sata avustus- tai hoitovuoroa kuukaudessa, joita ilman en pysty elämään.

Avustajia ei ole rokotettu, ja he käyvät myös muiden luona avustamassa omien kontaktiensa ohella. Vaikeasti vammaista syötetään, hänen hampaitaan pestään, puetaan, annetaan lääkkeitä ja ollaan monin tavoin läheisessä kontaktissa. Toteutuuko tässä yhdenvertaisuus? Avun varassa oleva vammainen ei pysty eristäytymään kotiinsa ja minimoimaan kontakteja.

Jari Mönkkönen

neliraajahalvaantunut perheenisä, Helsinki

