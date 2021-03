Termiä self made ei tule käyttää heppoisasti, sillä kaikkiin se ei päde.

Talouslehti Forbesilla on käytössään mielenkiintoinen mittari, kun se listaa maailman rikkaimpia. Self made score pisteyttää listalla olijat sen mukaan, kuka heistä on tienannut miljardinsa itse. Pari vuotta sitten kosmetiikkayrittäjä ja tosi-tv-tähti Kylie Jennerin sijoitus listan kärjessä herätti kohun, sillä moni kyseenalaisti Jennerin huippupisteet self made -mittarilla.

Mutta kuinka moni oikeastaan voi sanoa ansainneensa kaiken täysin omilla avuillaan?

Itselleni termi self made tarkoittaa ihmistä, joka ansaitsee asemansa ja rahansa itse ja ponnistaa huipulle ilman perintörahoja tai tunnettua sukunimeä. Kiteytetysti: saa bisnesidean, perustaa yrityksen, saa sille ehkä muutaman ulkopuolisen sijoittajan ja tekee töitä sen eteen, että yritys menestyy.

Kyse on siitä, onko rakentanut elämänsä itse. Käyttänyt asunnon ostamiseen omia rahojaan tai napannut unelmaduunin ilman sukulaisuussuhteen tuomaa etua. Tehnyt asioita, jotka vaativat riskinottokykyä. Oman onnensa seppä ottaa riskin omilla rahoillaan ja minuudellaan.

Moni nykyvanhempi haluaa tarjota lapselleen parempaa elämää kuin hänellä itsellään oli. Ne, jotka pystyvät, aloittavat lapselle säästämisen jälkikasvun ollessa vielä vaipoissa.

Joulukuussa Helsingin Sanomat kertoi, että osake- ja rahastovälittäjä Nordnetiin oli tuolloin avattu yli 30 000 sijoitustiliä alle 18-vuotiaille. Alaikäinen ei voi itse avata tiliä, joten näissä tapauksissa vanhemmat ovat avanneet lapselle tilin, jolle tallettavat kuukausittain rahaa.

HS Meidän Perhe -lehdessä eräs äiti kertoi aloittaneensa lapselleen sijoittamisen tämän ollessa kolmekuinen. Äiti kertoo toivovansa, että lapsi käyttäisi sijoituksista kertyvän potin esimerkiksi ensiasunnon käsirahaan.

Tämä herättää pohtimaan: jos käsiraha omistusasuntoon tai pesämuna yrityksen perustamiseen tulee lapselle annettuna, arvostaako hän näitä asioita samalla tavalla kuin jos olisi joutunut ponnistelemaan näiden eteen?

Onko sitten niin, että arvostan ihmisen menestystä vain silloin, jos se on tehty kovalla työllä, sisulla ja parilla perkeleellä, puhtaasti self made -hengessä? Varmaankin. Sillä parasta olisi, jos menestyksen takana olisi myös ripaus elämänkokemusta: ymmärrys siitä, että omistusasunto tai tietty asema elämässä on etuoikeus.

Kirjoittaja on HS:n toimittaja.