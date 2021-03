Euroopan unioni on jäämässä jälkeen verrokkimaista, jotka tukeutuvat unionia enemmän valtion vetoapuun.

Suomessa on käyty laajaa keskustelua Euroopan unionin 750 miljardin euron suuruisesta elpymisrahastosta. Opposition mukaan elpymisrahasto johtaa liittovaltioon, hallituksen mukaan kyseessä on ainutlaatuinen järjestely.

Molemmat kannat ovat perusteltuja. Elpymisrahasto on juridisesti kertaluontoinen nojautuessaan perussopimuksen artiklaan 122, jonka perusteella jäsenmaille voidaan antaa taloudellista tukea ”unionin hengen” vastaisesti luonnonkatastrofeissa tai muissa poikkeusoloissa. Toisaalta, kun tabu yhteisvelasta on nyt rikottu, vastaavia järjestelyitä on poliittisesti helpompi tehdä uusissa kriiseissä.

EU:lle voi kertyä enintään 850 miljardia euroa yhteisvelkaa 750 miljardin elpymisrahaston ja 100 miljardin työttömyysriskien lieventämisen tukivälineen (Sure) kautta. Lisäksi EU elvyttää ensimmäistä kertaa finanssipoliittisesti. Ellei uusia päätöksiä tehdä, yhteisvelka ja EU:n finanssi­poliittinen kapasiteetti katoavat koronavirus­kriisin jälkeen.

EU:n keskeisten periaatteiden ohella unionin valtioiden toimintaa koskevat säännöt ovat murroksessa. Viime maaliskuussa komissio poisti väliaikaisesti käytöstä budjettisäännöt ja valtionapuja koskevat säännökset, jotta EU-maat voisivat vastata nopeammin koronaviruskriisiin. Nykyisten suunnitelmien mukaan budjettisäännöt ovat jäähyllä ainakin ensi vuoteen asti, ja sääntöjä todennäköisesti muutetaan ennen niiden käyttöönottoa.

Elpymisrahastosta ja budjettisääntöjen löysäämisestä huolimatta elvytys EU-alueella on vaatimatonta. EU-maiden kansallisten elvytyspäätösten taso on jäämässä kauas Yhdysvalloista, Kanadasta, Britanniasta, Japanista ja Uudesta-Seelannista, joissa elvytys on Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n mukaan vähintään 15 prosenttia bruttokansantuotteesta. Vain Saksassa elvytys ylittää 10 prosentin tason.

Elpymisvälineen suorat elvyttävät tulonsiirrot ovat suuruudeltaan 310 miljardia euroa, kun Yhdysvaltojen viime vuoden elvytyspaketit olivat yhteensä 3 500 miljardia dollaria. Presidentti Joe Bidenin hallinnolta on tulossa vielä 1 900 miljardin elvytysruiske ja jopa 2 000 miljardin ilmastopaketti.

Vähäinen elvytys on valitettavaa, koska Euroopan maat kärsivät muita enemmän koronaviruskriisistä. Euroalueen taloudet sukelsivat viime vuonna 6,8 prosenttia, Yhdysvallat ”vain” 3,5 prosenttia. Kun Yhdysvaltojen talouden odotetaan kasvavan voimakkaasti tämän vuoden aikana, euroalue saavuttanee kriisiä edeltäneen tason vasta kesällä 2022. Lisäksi kilpailijamaita hitaampi rokotustahti pitkittää taloudelle haitallisia rajoitustoimia ja viivyttää elpymistä.

Italian pääministeri Mario Draghi teki äskettäin arvokkaan keskustelunavauksen EU:n kehittämisestä. Draghin mukaan EU:n budjetin tulisi sallia suhdanne-elvytys taloudellisissa kriiseissä. Tähän asti budjetista on ollut mahdollista tehdä tulonsiirtoja vain alue- ja maataloustukien muodossa. Euroopan keskuspankin (EKP) johtajana vuosina 2011–2019 Draghi arvosteli jatkuvasti euroalueen poliitikkoja liiallisesta nojautumisesta EKP:n tukitoimiin.

Eurooppa on monessa mielessä tienhaarassa. Koronaviruskriisin myötä EU-maat kehittivät nopeasti finanssipoliittista kapasiteettia, joka on kuitenkin jäämässä riittämättömäksi. Jos elpymisrahastoa ei kyetä kasvattamaan tai muuttamaan pysyväksi, elpyminen on tulevissa kriiseissä jäsenmaiden vastuulla. Mikäli yhteisvastuuta ei haluta, budjettisääntöjä tulee muuttaa huomattavasti aiempaa joustavammiksi. Lisäksi EKP joutunee jatkamaan tukitoimia myös koronavirus­kriisin jälkeen, jotta nopea velkaantuminen ei johda uuteen eurokriisiin.

Suomessa sinänsä tervetullut keskustelu elpymisrahastosta ei saisi jättää alleen visioita EU:n laajemmasta uudistamisesta. Nyt EU on jäämässä jälkeen verrokkimaista, jotka tukeutuvat unionia enemmän valtion vetoapuun.

Unionin perussopimuksissa suhde valtioiden rooliin taloudessa on ollut rajoittava, mutta koronaviruskriisin myötä tätä suhdetta on arvioitava uudelleen.

Antti Ronkainen

Kirjoittaja on poliittisen talouden väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa.

