Demokraatissa Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Elina Pylkkänen kirjoittaa, että politiikassa tutkimustieto on nykyisin arvossaan.

”Aiemmin politiikassa oli tärkeää kamppailla arvoilla ja ideologioilla, kun taas nykytrendissä päättäjät nojautuvat yhä tiukemmin tieteellisiin tutkimuksiin ja perustavat päätöksensä aikaisempaa selvemmin tutkimustiedon pohjalle (evidence-based policies). Sen perusteella voidaan tosin tehdä monenlaista politiikkaa, tai olla valikoivia tutkimustulosten suhteen.”

”Viime viikkoina meitä on ravisuttanut pari tutkimusta, joiden tulokset eivät vastanneet odotuksia ja arkikokemusta. Toinen käsitteli kotitalousvähennystä ja nimenomaisesti sen vaikutuksia työllisyyteen ja harmaaseen talouteen. Ja toinen valtavasti huomiota osakseen saanut tutkimustulos koski kaksisuuntaisen mielialahäiriön syitä ja syntymekanismeja.”

”Molemmissa tapauksissa jopa tutkimuksen tekijöiden tieteellistä ammattitaitoa on kyseenalaistettu ja eriävä näkemys tuloksista on yleistetty omiin ja lähipiirissä havaittuihin kokemuksiin perustuen, mutta myös aiempiin tutkimuksiin vedoten.”

”Muinoin – eikä niin kovin kauan sitten – kirkko ja uskonto antoivat tärkeimmät ohjenuorat jokapäiväistä elämäämme varten. Nyt virtuaaliset tietoympäristöt ohjaavat meitä vastaavalla tavalla.”

”Jos tutkimus on tehty kaikkien tieteen sääntöjen mukaisesti, ovat sen tulokset uskottavia ja päteviä, kunnes ne osoitetaan uudella tutkimuksella vääriksi. Mutta itse tieteen prosessia on kunnioitettava, koska nöyrästi on todettava, että tieteellinen tieto on aina epävarmaa.”

”Molemmat edellä mainitut, kohua herättäneet tutkimukset antoivat paljon oivalluksia ja pakottivat keskustelemaan metodeista ja tuloksista. Molemmissa tapauksissa lopputulema oli, että vielä emme tiedä kaikkea, tutkimusta tarvitaan lisää.”

Kirkon ja kaupungin päätoimittaja Jaakko Heinimäki kirjoittaa, että tuoreiden tutkimustulosten perusteella usko Jumalaan on hiipumassa.

”Tutkimuksia uskotaan niin, että hyväksytään tosiasioiksi tutkimuksen tulokset, mutta miten uskotaan Jumalaan?”

”Kirkon nelivuotiskertomuksen mukaan vain 16 prosenttia suomalaisista sanoo uskovansa kristinuskon opettamaan Jumalaan. Siis vähemmän kuin kaksi kymmenestä.”

”Kyse ei ole siitä, että ollakseen kristitty pitäisi allekirjoittaa koko systeemi katekismuksineen ja uskontunnustuksineen, kirkolliskokousten päätöksineen ja seurakuntaneuvoston pöytäkirjoineen. Ei tarvitse edes uskoa Jumalan olemassaoloon, riittää että toivoo sitä.”