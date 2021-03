Nyt on käynnissä 75–79-vuotiaiden koronavirusrokotukset Helsingissä. Siitä tiedottaminen on ollut puutteellista. Moni ikäryhmään kuuluva on saanut tiedon rokotuksista sattumalta Facebook-kavereilta, kaupunginosayhdistysten kotisivuilta, oman kuoronsa sähköpostilla tai lapsiltaan.

Helsingin kaupungin nettisivuilla sanotaan, että 75–79-vuotiaille postitetaan kotiin erillinen tiedote rokotuksista. Näin ei ole tapahtunut. Kuitenkin rokotusaikoja on alettu antaa 24. helmikuuta alkaen.

Helsingin Sanomissa on ollut pari juttua 75–79-vuotiaiden koronavirusrokotuksista ja ajan varausmahdollisuuksista pääkaupunkiseuduilla. Moni tähän ikäryhmään kuuluva ei kuitenkaan lue maksullisia lehtiä eikä osaa etsiä tietoa netistä. He odottavat kaupungin kirjettä. Milloin se tulee?

Leena Eerola

valtiotieteiden maisteri, eläkeläinen, Helsinki

