Maaliskuun alussa Euroopan unionissa jatketaan neuvotteluja kansainvälisen ECT-sopimuksen (Energy Charter Treaty) uudistamisesta. Kansainväliseen energiaperuskirjaan perustuva sopimus solmittiin 1990-luvun alussa, ja sen allekirjoittivat kaikki EU-maat, myös Suomi.

Sopimusta ei ole uudistettu sen allekirjoittamisen jälkeen, ja nykyään se on vakava uhka maiden ilmastotoimien toteutumiselle.

ECT-sopimus suojaa yritysten fossiili-investointeja ympäristön ja veronmaksajien kustannuksella.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että sopimus tarjoaa fossiiliyhtiöille mahdollisuuden hakea jäsenvaltioilta oikeusteitse miljardikorvauksia niiden harjoittaman ilmasto- ja energiapolitiikan myötä.

Yrityksillä on oikeus haastaa valtiot oikeuteen suljetuissa tuomioistuimissa ja siten kiertää kansalliset ja kansainväliset tuomioistuimet. Tuorein esimerkki on muutaman viikon takaa: saksalainen energiajätti RWE ilmoitti, että se haastaa Alankomaat oikeuteen ja hakee 1,4 miljardin euron korvauksia, koska Alankomaiden uusi hiilikieltolaki kieltää kivihiilen energiakäytön vuoden 2030 jälkeen.

Esimerkkejä löytyy myös lähempää: Suomen valtionyhtiö Fortumin tytäryhtiö Uniper on uhannut haastaa Alankomaat oikeuteen samasta syystä. On järjetöntä, että Suomen valtionyhtiö on mukana uhkaamassa oikeustoimilla valtiota, jolla on samankaltainen hiilikieltolaki kuin Suomella.

Pelkkä uhkaus oikeustoimista ja miljardikorvauksista voi hidastaa fossiilisista polttoaineista luopumista. Energiayhtiöt nostavat tulevaisuudessa lisää oikeuskanteita, mikäli emme luovu ECT-sopimuksesta nyt.

Juuri julkaistun selvityksen mukaan EU-maat, Britannia sekä Sveitsi voivat tulevaisuudessa joutua maksamaan jopa 344,6 miljardia euroa korvauksia saastuttaville yhtiöille ECT-sopimuksen myötä. Selvityksen julkaisi tutkivan journalismin verkosto Investigate Europe.

Euroopan unioni on vaatinut, että sopimusta uudistetaan siten, etteivät fossiiliyhtiöt enää voisi haastaa jäsenmaita oikeuteen.

Valitettavasti muutosten tekeminen sopimuksen perussääntöihin edellyttää, että jäsenmaat hyväksyvät uudistukset yksimielisesti.

Tämä vaikuttaa hyvin epätodennäköiseltä: vuoden 2019 joulukuussa aloitettujen neuvottelujen aikana on käynyt selväksi, etteivät kaikki jäsenvaltiot tue uudistusta. Sopimusta ei siis onnistuta uudistamaan tavalla, joka poistaisi sen ilmastotoimia ja demokratiaa uhkaavan vaikutuksen.

Suomen on irtauduttava sopimuksesta. Emme voi jäädä mukaan sopimukseen, joka sitoo päättäjien kädet ja estää kiireelliset ilmastotoimet.

Olli Tiainen

ilmasto- ja energia-asiantuntija, Greenpeace

