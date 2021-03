Hyvä asuinympäristö on vastapaino hektiselle työelämälle.

Kasvukaupungeissa on tarjolla etupäässä standardiasuntoja suurissa ihmissiiloissa markkinatalouden ehdoilla. Tämä rahan tekeminen, jota me kaikki tuemme asumistukien kautta, on levinnyt myös maaseutukaupunkeihin, kuten Kuopioon. Kunnallinen asuntorakentamispolitiikka on määrällisten, usein ylimitoitettujen, kasvutavoitteiden asettelua. Asuntoa tarvitsevien vaihtoehdot ovat vähissä.

Ihmiset ovat kuitenkin erilaisia, myös heidän asumistoiveensa ja -tarpeensa. Asuntoratkaisujen, talotyyppien ja asuma-alueiden erilaistaminen tuo lisää vaihtoehtoja ja siten tavallisen ihmisen vaikuttamismahdollisuuksia omaan asumiseensa.

Suomessa auringonvalo ja luonnonläheisyys on tärkeää. Luontevaa yhteisöllisyyttä tukeva vierekkäisasuminen on luontaista. Hyvä asuinympäristö on vastapaino hektiselle työelämälle.

Koronaviruspandemia on tuonut esiin asumisen ja asuinympäristön laatukysymykset. Urbaanin pöhinän ihailu ei ole nyt muotia.

Yksi hyvä tapa monipuolistaa asumisoloja ihmisten ehdoilla on tiivis ja matala rakentaminen. Kuopiossa asuttiin vielä sotien jälkeen yksikerroksisessa puukaupungissa. Myös Helsinki oli sitä vielä 150 vuotta sitten.

Tiiviit ja matalat asuinalueet sisältävät kaupunkiomakotitaloja, pientalon ja kerrostalon välimuotoja ja pienkerrostaloja. Sillä päästään tavanomaisen kerrostaloasutuksen maankäyttötehokkuuteen. Laajempi yrityspohja tukee kohtuuhintaisuutta.

Piha-asunnot voivat olla kerrostaloja pienempiä: oma piha on sisätilojen jatkeena. Asukas voi osallistua ainakin oman pihaplänttinsä suunnitteluun ja rakentamiseen. Sivuasunto tai työtila on helposti erotettavissa pääasunnosta.

Tiiviin ja matalan rakentamisen talotyypit soveltuvat hyvin nyt arvoonsa nousseiden metsäkerrostalolähiöiden hienovaraiseen täydentämiseen. Helsingissä tätä perinnettä jatkavat Puu-Käpylä, Eko-Viikki ja Lehtovuoren kaupunkikylä Konalassa. Uutta tiivistä ja matalaa rakentamista voisi toteuttaa Malmilla ja Sipoon suunnassa.

Hyvää asumisen monipuolistamista ovat myös läpi vuoden asuttavat ekosiirtolapuutarhamökit, joista olisi kova kysyntä. Sopivia paikkoja niiden rakentamiseen Helsingissä on Vantaanjoen varren pelloilla lähellä yleisiä kulkuyhteyksiä.

Asumismuotojen monipuolistaminen tarjoaa luovalle asuntosuunnittelulle antoisan työkentän. Kasvukuntien kaavoittajat ovat avainasemassa. Heiltä vaaditaan selkärankaa kaupallisissa paineissa, ihmisen ja kulttuurin tuntemusta ja ammatillista tietoa muun muassa asuinrakennustyypeistä.

Avoin kaava ja tontinluovutuskilpailu ovat tuottaneet Helsingissä hyvää tulosta. Ajankohtaista on tarkistaa ne ympäristöministeriön säännöstöt, jotka koskevat asumista. Myös Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (Ara) panosta asuntorakentamisen kehittämiseen kaivataan.

Kuntavaalien aiheeksi on otettava ihmislähtöinen asuntorakentamispolitiikka, jolla on vahvat kytkennät väestö- ja terveyspolitiikkaan.

Olli Lehtovuori

ympäristöministeriön rakennusneuvos, eläkkeellä

Helsinki

Panu Lehtovuori

yhdyskuntasuunnittelun teorian professori, Tampereen yliopisto

