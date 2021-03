Keskisuomalainen kirjoittaa, että Australiasta voi tulla media-alan edellä­kävijä.

”Australian parlamentti hyväksyi torstaina kansainvälistä huomiota saaneen lain, joka velvoittaa tekno­logiajätit maksamaan sivuillaan olevista uutissisällöistä.”

”Google ja erityisesti Facebook ovat vastustaneet Australian lainsäädännön valmistelua.”

”Australiaa on pidetty merkittävänä ennakkotapauksena kaikissa länsimaissa. Sen mallin odotetaan leviävän Eurooppaan ja Amerikkaan.”

”Eurooppalaiset lehtikustantaja­järjestöt esittävätkin uutta lehtikustantajien oikeuksia turvaavaa lainsäädäntöä. Teknologiajäteistä Microsoft on alkanut tukea tätä ajattelumallia. Microsoftin omistama Bing on ollut hyvin heikossa markkina-asemassa, ja saman omistajan Linkedin on somena huomattavasti pienempi kuin Facebook tai Instagram.”

”Media-ala on ollut kohta kaksi vuosikymmentä myllerryksessä. Internet on muuttanut tiedon kulkua. Netti on avartanut ja nopeuttanut tiedon kulkua yhtä mullistavalla tavalla kuin aikoinaan kirjapainotaito, lennätinlinjat tai radioaallot.”

”Tiedonkulun nopeutuminen on parantanut ihmisten mahdollisuutta saada tuoretta ja luotettavaa tietoa. Samalla se on tuonut mukanaan tiedon vyöryn, jossa on paljon myös väärää tietoa ja tarkoituksellista vääristelyä.”

”Toimittajien ammattityönä tekemissä sisällöissä luotettavuus on tärkein arvo. Australiassa nyt omaksutun mallin kaltainen lainsäädäntö parantaisi uutismedian toiminta­edellytyksiä.”

”Lainsäädäntökeskustelu siirtyy nyt todennäköisesti Eurooppaan.”

Hämeen Sanomat kertoo, että Tilasto­keskuksen tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaisten kuluttajien luottamus talouteensa on parantunut, ja se näkyy asunnon­osto- ja perus­korjaus­aikeina.

”Kiinnostus asumisen parantamiseen ja asuntolainoihin elpyi jo viime vuoden jälkipuoliskolla, kun ihmiset olivat olleet pitkään linnoittautu­neina koteihinsa koronavirusepidemian takia.”

”Asuntokaupan lupaavat näkymät eivät tosin heijastu ainakaan vielä rakennusalan luottamukseen. Elinkeinoelämän keskusliiton luottamusindikaattori todistaa rakennusyri­tysten vähäistä luottamusta helmikuussa.”

”Tammikuussa tehdyssä kyselyssä voi näkyä nostetta koronarokotusten alkamisesta. Seuraavissa mittauksissa luottamus saattaa siis notkahtaa, jos koronatilanne vielä pahenee.”

”Koronarajoituksissa ja rokotustahdissa onnistuminen on joka tapauksessa oiva kiritin myös talouteen.”