Kaleva arvioi, että kokoomus velloo syvissä vaikeuksissa, ellei kriisissä.

”Näin voi päätellä siitä kohusta, joka syntyi, kun puolueen ykköspaikan varmistajaksi Helsingissä ennakoitu Kirsi Piha ilmoitti yllättäen luo­puvansa pormestariehdokkuudesta.”

”Asia on kokoomukselle ongelma, sillä Helsingin purskahduksen jälki­laineet tuntuvat koko maassa.”

”Pihan luopumista pohdittaessa on muistettava, että hän on taustaltaan erittäin kokenut entinen poliitikko. Lisäksi hänellä viestintäosaamisensa myötä pitäisi olla parhaat valmiudet yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja kriisiviestintään.”

”Pihan toimia voi tulkita monella tapaa, mutta epäilemättä hän nosti kissan pöydälle ja halusi jonkun näyttävän oikeistosiivelle paikkaa. Katse kääntyy kiihtyvän arvostelun kohteeksi joutuvaan Petteri Orpoon, joka on pyrkinyt välttämään avointa yhteenottoa puolueen sisäisten jännitteiden välillä.”

”Kokoomuksen periaateohjelma luonnehtii puoluetta arvopohjaltaan keskustaoikeistolaisiin ryhmittymiin kuuluvaksi. Juuri nyt ongelma on siinä, että puolue keskustan tapaan vuotaa oikealta reunalta perussuomalaisiin. – – Liberaalisiivessä kavahdetaan kovaa retoriikkaa, joka ei juuri erotu perussuomalaisten puheesta.”

”Kuohunta rauhoittunee nopeasti, kun uudet ehdokkaat astuvat esiin. Orpo sai kuitenkin myrskyvaroituksen, johon palataan, jos kuntavaalit menevät penkin alle.”

Etelä-Suomen Sanomat tulkitsee tilanteen saaneen kokoomuksen kannalta valoisamman käänteen, kun Elina Lepo­mäki lupautui ehdolle Helsinkiin.

”Samalla hän esitti pormestari­ehdokkaaksi kansanedustaja Juhana Vartiaista, joka ei aikaillut ilmais­takseen kiinnostuksensa tarjousta kohtaan.”

”Lepomäki voi pelastaa kokoo­muksen kuntavaalituloksen pää­kaupungissa. Hän on yhtenä suosituimmista kokoomuspoliitikoista vahva ehdokas jopa Orpon manttelinperijäksi. Var­tiaisen suosio ei ole yhtä korkealla tasolla, mutta Lepomäen tuki vahvistanee hänen mahdollisuuksiaan pormestaripelissä.”

”Lepomäkeä ja Vartiaista yhdistää, että kummankin vahvinta osaamis­aluetta on talouspolitiikka. Parivaljakon edustama talouslinja voi tarjota arvoliberaaleihin ja konservatiiveihin jakautuneelle kokoomukselle ulospääsyn identiteettikriisistä, jossa puolue on kärvistellyt jouduttuaan pitkästä aikaa oppositioon.”

”Identiteettikriisissä on usein parasta pyrkiä olemaan oma itsensä. Kokoomus on aina ollut omimmillaan puolustaessaan tarkkaa talouspolitiikkaa ja veronkevennyksiä, ja samoilla teemoilla puolue on hankkinut parhaat menestyksensä.”