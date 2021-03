Terve demokratia ei ole ehkä tehokkain poikkeusoloissa, mutta normaaliolot ovat kuitenkin yleensä vallitseva tila

Etelä-Suomen alue­hallinto­viraston (avi) ja sosiaali- ja terveys­ministeriön välinen kiista tartunta­tauti­lain tulkinnasta kertoo terveestä demo­kratiasta. Terve demo­kratia ei ole ehkä tehokkain poikkeus­oloissa, mutta normaali­olot ovat kuitenkin yleensä vallitseva tila.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) epäili Ylen Ykkösaamun haastattelussa lauantaina, että kaikilla ei Suomessa ole samaa tilannekuvaa ja tulkintaa pandemian vakavuudesta. Viesti meni ainakin Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, aville.

Kiista vaikuttaisi syntyneen juridiikasta, ei niinkään poikkeavista tilannekuvista. Avi tulkitsi – todennäköisesti ihan oikein – lakia ja kertoi, että yksityisiä isoja liikuntatiloja ei tarvitse panna kokonaan kiinni: riittää, kun käyttäjämääriä rajataan. Sosiaali- ja terveysministeriön ylin johto suutahti ja yritti panna avia kuriin ja tiloja kiinni. Avi harasi vastaan. Se ei voinut ottaa vastuuta siitä, että lakia tulkitaan kireämmin kuin mikä on mahdollista.

Etelä-Suomen avi on saanut kritiikkiä. Virasto kuulemma vaikeuttaa pandemian hillintää. Voi olla. Mutta haluaisimmeko me Suomeen julkisen hallinnon, jossa itsenäisten toimijoiden valta voitaisiin ottaa epämääräisellä komennolla, valmiuslain luovalla tulkinnalla tai puhuttelulla pois?

Hajautettu valta takaa, että päätöksissä otetaan huomioon useita näkökantoja. Voimat ja vastavoimat oikovat toistensa virheitä ja epäonnistumisia. Hyvä demokratia tarvitsee tällaista.

Varoittavaa esimerkkiä ei tarvitse hakea demokratiattomasta Kiinasta saakka.

Viinialan yrittäjä Juha Berglundia epäillään törkeästä alkoholirikoksesta. Hän on tuonut tilaltaan Ranskasta viiniä Suomeen.

Sosiaali- ja terveysministeriö on tulkinnut lakeja niin, että alkoholin etämyynti on Suo­messa kielletty. Tulkintaa ei laista eikä sen perusteluista löydä. Silloin etä­myynti ei voi olla kiellettyä. Silti hallinto on lähtenyt edistämään oikeusprosessia, eikä mikään toimija ole matkan varrella toiminut kuten Etelä-Suomen avi tartuntatautilain kanssa: sanonut, että ei aio tehdä typeryyttä.

Etämyyntikiellosta viranomaisten tilannekuva oli kyllä yhtenevä. Mutta voimat ja vastavoimat eivät ole toimineet prosessia eteenpäin vieneellä linjalla sosiaali- ja terveysministeriö–Valvira–Tulli.

Seuraus on häpeäksi demokratialle: Berglundia epäillään rikoksesta, jota ei lain mukaan ole olemassa.

Vain siksi, että hallinto saisi tietää oikeusprosessin kautta, miten lakia tulkitaan.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.