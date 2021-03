Kansallispuistot ovat luonnonsuojeluverkoston ytimiä keskeisten luontoarvojen turvaamiseksi.

Euroopan unionin biodiversiteettistrategia asettaa 30 prosentin suojelutavoitteen maa- ja vesialueille. Hallitusohjelmassa kirjattu tavoite kansallispuistojen laajentamiseksi on tärkeää tavoitteen toteutumiseksi.

Kansallispuistot ovat luonnonsuojeluverkoston ytimiä keskeisten luontoarvojen turvaamiseksi. Panu Kunttu totesi mielipidekirjoituksessaan (HS 22.2.), että nykyisiä puistoja tulee laajentaa. Olemassa olevien puistojen lisäksi kansallispuistoja tarvitaan myös lisää. Lausunnolla on ollut hallituksen esitys Sallatunturin kansallispuistosta, jonka rajauksen voisi vaivatta tehdä esitettyä laajemmaksikin. Suunnitteilla on myös Evon tiedekansallispuisto alueelle, jossa on valtakunnallisesti merkittäviä arvoja muun muassa metsien palohistorian osalta. Lisäksi esimerkiksi Porkkalan kansallispuistosta on tehty esitys.

Viime vuosina on perustettu kansallispuistot Hossan ja Teijon alueille, jotka aiemmin olivat valtion retkeilyalueita. Vastaavia alueita valtiolla on seitsemän muutakin, jotka myös tulisi muuttaa kansallispuistoiksi. Muut luonnonsuojelualueet ovat myös tärkeitä, mutta koronavirusepidemian myötä kansallispuistojen merkitys luonnonsuojelun lisäksi myös ihmisille on korostunut.

Mai Suominen

johtava metsäasiantuntija, WWF Suomi

Liisa Rohweder

pääsihteeri, WWF Suomi

