Toimittaja Lari Malmbergilla oli mielenkiintoinen näkemys parivaljakosta Juhana Vartiainen–Elina Lepomäki, joista hän ounasteli kokoomuksen pelastajia Helsingissä (HS Kaupunki 1.3.). Malmbergin mukaan kokoomus saattaa päätyä tarjoamaan vanhaa valttiaan, talousosaamista.

Mitä ”talousosaaminen” käytännössä tarkoittaisi? Tämä käy ilmi Malmbergin tekstistä vähintään implisiittisesti. ”Talousosaaminen” tarkoittaisi talouskuria. Tämä ei erityisemmin yllätä. Kokoomuksen talouspoliittinen linja on ollut johdonmukainen. Puolue on aina kannattanut menoleikkauksia ja veronalennuksia, kaikissa suhdannetilanteissa. Tämä on ymmärrettävää, koska mainittu linja on kokoomuksen äänestäjien edun mukainen.

Onkin hyvä huomata, että talouspolitiikassa tehdään aina arvovalintoja, esimerkiksi sen suhteen, miten koronavirusepidemian jälkeisessä talouden sopeutuksessa menetellään. Leikataanko menoja, nostetaanko veroja vai tehdäänkö molemmat? Kysymys on tärkeä, koska sopeutustoimet kohdistuvat eri väestöryhmiin eri tavoin.

Arvovalinnat eivät kuitenkaan aina ole taloustieteellisesti tarkoituksenmukaisia. Talouspolitiikan arviointineuvosto arvosteli vuonna 2016 silloisen hallituksen sopeutustoimia. Neuvosto viittasi tutkimuksiin, joiden mukaan julkisten menojen leikkauksilla ja erityisesti julkisten investointien vähentämisellä on suurempi negatiivinen vaikutus talouskasvuun kuin veronkorotuksilla. Neuvoston mukaan sopeutuksen toteuttaminen pelkästään menojen ja sosiaaliturvan leikkauksilla rajoittaa tarpeettomasti finanssipolitiikan vaihtoehtoja. Silloinen valtionvarainministeri Alexander Stubb (kok) myönsikin, että hallituksen verolinjaukset ovat nimenomaan poliittisia valintoja.

Jos ja kun kokoomus tarjoaa Helsingin johtoon ”talousosaamista”, tarkoittaa se talouskuria. Sen suhteen on tarkasti arvioitava kahta seikkaa: kuinka tasapuolisesti kuri kaupunkilaisia kohtelee sekä kuinka tarkoituksenmukaista kuri on taloustieteellisestä näkökulmasta.

Keijo Mattinen

Helsinki

