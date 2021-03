Alakoululaisille tarjotaan koulun jälkeen iltapäivätoimintaa, mutta miten käy silloin, kun vanhemmalla on ilta- tai viikonloppuvuoro? Kuka on lapsen kanssa?

Työskentelen kaupan alalla vuorotyössä ja asun kahdestaan lapseni kanssa. Arki sujuu vaivattomasti, sillä lapsellani on paikka päiväkodissa, joka on auki myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Pian saatan lapseni koulutielle, mutta olen huolissani tulevaisuudesta. Miten saan arkemme toimimaan?

Alakoululaisille tarjotaan koulun jälkeen iltapäivätoimintaa, jotta lasten ei tarvitse olla yksin kotona pitkiä aikoja. Entä silloin, kun vanhemmalla on ilta- tai viikonloppuvuoro?

Meitä vuorotyöläisiä on paljon muun muassa kaupan, ruokapalveluiden ja terveydenhuollon alalla. On hämmentävää, etteivät päättäjät näe tässä asiassa ongelmaa. Koen olevani epäoikeudenmukaisessa tilanteessa työni luonteen vuoksi, sillä kunta huomioi vain päivätyössä olevien perheiden tarpeet.

Tuen puuttuessa vuorotyöläisillä on paine siirtyä päivätyöhön, mutta näitä työpaikkoja ei yksinkertaisesti riitä kaikille. Itselleni mieleisestä, vakituisesta ja kokoaikaisesta työstä pois hyppääminen kohti tuntematonta olisi näinä taloudellisina aikoina myös tyhmänrohkea teko.

Vaikka meillä on hyvä tukiverkosto, on mielestäni kohtuutonta olettaa, että läheiseni olisivat päivätyönsä ohella jatkuvasti vastuussa lapsestani. Hekin tarvitsevat velvollisuuksista vapaita päiviä. Entä ne perheet, joissa tukiverkkoa ei ole ollenkaan?

Ymmärrettävästi keskitetyn hoidon tarjoaminen vuorotyöntekijöiden lapsille on haastavaa ja kallista. Palkkaisin mielelläni hoitoapua kotiini, kun työvuoroni sitä edellyttävät. Taloutemme on kuitenkin vain yhden aikuisen tulojen varassa, joten minulla ei ole varaa maksaa hoidosta pyydettävää korvausta, joka on yli puolet omasta tuntipalkastani.

Voisiko ratkaisuna olla eräänlainen kunnan tarjoama palveluseteli, jolla vuorotyöläinen pystyisi tarvittaessa kustantamaan normaaleja palkkakustannuksia edullisemmin lastenhoitajan kotiinsa työvuoron ajaksi? Asiaan tarvitaan nopeasti lasten edun mukainen ja perheille taloudellisesti kohtuullinen ratkaisu.

Asiakaspalvelun ammattilainen

Julkaisemme kirjoituksen

poikkeuksellisesti nimimerkillä.

