Talousmetsien luonnonhoidolla on suuri merkitys metsien luontokadon pysäyttämisessä.

Ilkka Korhonen esitteli (HS Mielipide 1.3.) joukon keinoja biodiversiteetin vahvistamiseen metsätaloudessa. Keinot ovat jo käytössä lähes kaikkialla, missä hakkuita ja metsänhoitotöitä tehdään. Metsäala puhuu talousmetsien luonnonhoidosta. Luonnonhoitoon kuuluvat esimerkiksi Korhosen esille nostamat pienehköt koskemattomat metsäalueet hakkuualueilla. Niistä käytetään nimitystä säästöpuuryhmä tai luontokohde.

Talousmetsien luonnonhoidon keinoja ovat myös lahopuuston säilyttäminen, tekopökkelöt, riistatiheiköt, suojavyöhykkeet, sekametsien kasvatus ja eri puulajien – myös Korhosen mainitsemien ”haittapuiden” – säästäminen.

Luonnonhoito on ollut osa metsänkäsittelyä 1990-luvulta lähtien. Osa keinoista sisältyy metsälain ja metsäsertifioinnin vaatimuksiin, mikä velvoittaa metsäalan toimijat ja metsänomistajat ottamaan keinoja haltuun. Ammattilaisten osaaminen varmistetaan koulutuksella. Yritykset vaativat työntekijöiltään esimerkiksi metsäalan luonnonhoitokortin suorittamista.

Metsien käyttöä koskevien lakien, sertifiointikriteerien ja metsänhoidon suositusten säännölliset uudistukset ylläpitävät alalla täydennyskoulutusten kulttuuria. Metsänomistajienkin tulisi tietää enemmän luonnonhoidon mahdollisuuksista sekä omasta roolistaan luonnonhoidon päätöksentekijänä. Tähän vastataan koulutuksella ja neuvonnalla.

Viime vuosina metsäalan tavoitteena on ollut luonnonhoidon näkyvyyden lisääminen. Kyse on alalla laajasti tunnustetusta tarpeesta parantaa metsätalouden ekologista kestävyyttä. Talousmetsien luonnonhoidolla on suuri merkitys metsien luontokadon pysäyttämisessä.

Siksi myös kansallista metsästrategiaa toteuttavassa Monimetsä-hankkeessa kannustamme kaikkia toimijoita pitämään luonnonhoidon mukana talousmetsien arjessa.

Sanna Kotiharju

Monimetsä-hankkeen projektipäällikkö, Suomen metsäkeskus

Lauri Saaristo

luonnonhoidon johtava asiantuntija, Tapio

