Me opiskelijat toivomme hallitukselta ymmärrystä

Monelle jo vuoden etäopetuksessa olleelle opiskelijalle valtioneuvoston tiistainen tiedotustilaisuus oli karvas pettymys.

Valtioneuvosto järjesti tiistaina opiskelijoille koronavirusinfon, jossa käsiteltiin pandemian vaikutuksia opiskelijoiden opintoihin, hyvinvointiin ja tulevaisuuden näkymiin. Monelle jo vuoden etäopetuksessa olleelle opiskelijalle tiedotustilaisuus oli kuitenkin karvas pettymys.

Sen sijaan, että tilaisuudessa olisi esitetty keinoja monen nuoren tilanteen helpottamiseksi, pääministeri Sanna Marin (sd) tyytyi toteamaan etäopiskelun ja koronapandemian olevan ”ainutlaatuinen kokemus”, joka jaetaan yhdessä. Pääministerin lausunto ei olisi voinut olla vähättelevämpi.

Nykyisessä tilanteessa latteuksien ja teennäisten kiitosten latominen ei enää riitä. Opiskelijoiden terveydenhuoltopalvelut ovat ruuhkautuneet, kirjastojen ovet on lukittu, opiskelu on yksinäistä puurtamista ja ongelmat kasaantuvat.

Moni nuori muutti viime vuonna uuteen kaupunkiin innoissaan monen vuoden uurastuksen ja pääsykokeiden jälkeen, mutta onkin löytänyt itsensä muuton jälkeen neljän seinän sisältä onnettomampana kuin koskaan.

Pandemian aikana on myös tehty selkeitä virheitä. Räikein esimerkki tästä on Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palvelujen laajentaminen vuodenvaihteessa. Järjestelmää laajennettiin vuoden 2021 alussa niin, että myös ammattikorkeakoulujen opiskelijat pääsivät järjestelmään mukaan. Uudistus tehtiin liian nopeasti ja varmistamatta, että nykyinen järjestelmä todella kestää. Pandemian aikana terveydenhuoltopalvelut ovat olleet entistä ruuhkautuneempia, ja monelle ainoa lähellä oleva apu on entistä kauempana. Ideologisista syistä romutettiin se, mikä ennen toimi.

Toinen konkreettinen muutosehdotus liittyy opintojen joustavoittamiseen. Opintotukeen vaadittavaa opintopistemäärää tulisi yksinkertaisesti ja yleisesti laskea. Edes kymmenen opintopisteen kevennys pandemian ajaksi auttaisi lukuisia nuoria näkemään valoa tunnelin päässä. Myös tieto siitä, että opintolainahyvityksen tavoiteaika olisi jokaiselle puoli vuotta pidempi, vierittäisi kiven monen sydämeltä.

Opiskelijat eivät pyydä paljon. Meille riittäisi pääsy kirjastoon, kuunteleva aikuinen ja hiukan joustoa ja ymmärrystä. Ne eivät maksa mitään – päinvastoin. Pitkällä aikavälillä ne maksaisivat itsensä takaisin.

Elisa Hyvärinen

oikeustieteiden ylioppilas, Turku

