Useissa mielipidekirjoituksissa on tuotu esiin metsä- ja valkohäntäkauriiden haitalliset vaikutukset saaristoluonnon biodiversiteettiin. Suurten kasvinsyöjänisäkkäiden aiheuttamat ongelmat eivät kuitenkaan rajoitu pelkästään saaristoluontoon vaan koskevat laajalti myös Suomen muitakin luontotyyppejä.

Suomen hirvikannat ovat kasvaneet voimakkaasti viime vuosikymmeninä, ja niiden puustolle aiheuttamia vahinkoja seurataan valtakunnan metsien inventoinnissa. Sen sijaan hirven laidunnuksen muut ekosysteemivaikutukset ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Metsien pintakasvillisuudessa on havaittu tapahtuneen suuria muutoksia. Esimerkiksi mustikan peittävyys on pienentynyt merkittävästi. Tämän on todettu olevan suurinta avohakkuiden jälkeen.

Ruotsissa ja Norjassa on osoitettu mittavilla aitauskokeilla, kuinka hirvet laidunnuksellaan muuttavat metsien pintakasvillisuuden koostumusta suuresti. Laidunnuksen aiheuttama merkittävin muutos tapahtui mustikan peittävyyden ja biomassan vähenemisenä. Mustikka on hirven – ja Suomessa valkohäntäkauriin – tärkeä ravintokasvi etenkin keväisin ja syksyisin.

Mustikka on boreaalisten metsien avainlaji, josta ovat riippuvaisia myös monet muut eliölajit hyönteistoukista tärkeisiin pölyttäjähyönteisiin. Norjalaisten tutkimusten mukaan jopa metsäkanalintupoikueiden – kuten metson – menestyminen riippuu etenkin mustikalla elävistä hyönteisistä.

Suomessa nämä hirvieläinten ekosysteemivaikutukset ovat toistaiseksi jääneet metsätalousvaikutusten varjoon. Edellä mainittujen pohjoismaisten tutkimusten perusteella on kuitenkin syytä olettaa, että hirvieläimien laidunnuksella on merkittävä rooli metsien kasvillisuuden monimuotoisuuden vähenemisessä myös Suomessa.

Lisäksi Lapin ylitiheät porokannat aiheuttavat samanlaisia kasvillisuuden biodiversiteettiin liittyviä ongelmia. Ehkäpä äärimmäisenä esimerkkinä on Kilpisjärven Mallan luonnonpuiston harvinaisten tunturikasvien tuhoutuminen porojen aiheuttaman laidunnuksen seurauksena.

Hirvien laidunnus vaikuttaa myös metsien puulajisuhteisiin verottamalla lehtipuita, erityisesti haapaa ja pihlajaa, mutta myös koivua. Mänty on hirven tärkeä talvinen ravintokasvi. Hirvivahinkojen takia koivun ja männyn käyttö uudistamisessa on romahtanut, mikä johtaa metsien kuusettumiseen. Tämä lisää hitaasti hajoavan neulaskarikkeen määrää ja edelleen hidastaa maaperän ravinnekiertoa.

Harvinaisten luontotyyppien suojelussa ja metsien kestävässä käytössä tulee ottaa huomioon myös ylitiheiden hirvieläinkantojen kielteiset vaikutukset biodiversiteettiin eikä tuijottaa pelkästään metsätalouden menetelmiin.

Suomessa tarvitaan kipeästi hirvieläinkantojen ekosysteemivaikutusten kokeellista tutkimusta, sillä pelkät maastokartoitukset eivät tuota kausaalista tietoa. Tältä pohjalta saadaan parempaa tietoa hirvieläinkantojen kestävään sääntelyyn sekä saariston ja muiden luontotyyppien biodiversiteetin suojeluun.

Pekka Niemelä

professori emeritus, Turku

Heikki Smolander

dosentti, metsänhoitotiede, Turku

