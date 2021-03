Jotkut pitävät peruspessimismiä suomalaisena ilmiönä, mutta sitä se ei ole.

Television avaamalla tai sanomalehtiä selaamalla voisi päätellä, että Suomi romahtaa hetkellä millä hyvänsä. Korona­virus­epidemia on karkaamassa, rokotukset viipyvät ja ihmisten hermot ovat katkeamis­pisteessä.

Tällaista se on ollut koko vuoden. Tautikartoissa muut maat ovat hehkuneet punaisina, Suomi on pysynyt kalpeana. Silti iso osa ihmisistä on koko ajan vakuuttanut Suomen olevan kulkemassa tuhoa kohti. Se, joka pelkää aina pahinta, on tietysti lopulta oikeassa, mutta joutuu odottamaan aikaansa ikävissä tunnelmissa.

Jotkut pitävät peruspessimismiä suomalaisena ilmiönä, mutta sitä se ei ole. Vuonna 2019 julkaistiin Stuart Sorokan, Patrick Fournierin ja Lilach Nirin laajaan kansainväliseen aineistoon perustuva tutkimus, jossa haettiin vastausta siihen, miksi niin suuri osa median tarjonnasta on negatiivista. Palataan tuloksiin kohta, mutta ensin vähän taustoja.

Aikaisemmin uutisten synkkyyttä selitettiin usein kriittisillä tai kyynisillä toimittajilla, joille vain huonot uutiset ovat hyviä uutisia. Teoriaa vahvisti se, että kysyttäessä iso osa ihmisistä kertoi toivovansa medialta lisää myönteisiä asioita.

Portinvartijoiden syyttäminen on käynyt vaikeammaksi sen jälkeen, kun tutkijoille on kertynyt dataa siitä, mitä ihmiset lukevat ja mitä eivät. Monet niistäkin, jotka kertovat toivovansa myönteisiä uutisia, lukevat oikeasti juttuja ongelmista, riidoista ja rikoksista.

Selitykseksi ilmiölle on tarjottu ihmismielen toimintaa. Psykologisissa tutkimuksissa on havaittu, että ihmiset reagoivat uhkiin voimakkaammin kuin miellyttäviin asioihin.

Kilpailuetua kielteisyydelle antaa se, että huonot asiat ovat yleensä dramaattisempia kuin hyvät. Koskelan joulukuinen nuorisosurma oli sokkiuutinen, mutta nuorten rikollisuuden vähittäinen puolittuminen kahdenkymmenen viime vuoden aikana tilastotieto.

Tällaisia tilastoja voisi lyödä pöytään vaikka kuinka paljon. Esimerkiksi itsemurhia tehtiin Suomessa 1990-luvun alussa yli 1 500 vuodessa, ny­kyään noin 800. Elämälle säästyy siis joka vuosi yhtä paljon suomalaisia kuin kuoli koronavirukseen pandemiavuonna 2020.

Miksi kuolemien väheneminen on pienempi uutinen kuin kuolemien lisääntyminen? Yksi selitys on niin kutsuttu negatiivisuusharha. Tutkijat ovat huomanneet, että ihminen ­kokee jonkin asian menettämisen paljon vahvemmin kuin sen saa­misen.

Mutta nyt siihen kansainväliseen tutkimukseen. Soroka, Fournier ja Nir esittivät uutisvideoita ihmisille 17 eri maassa ympäri maailmaa ja mittasivat laboratoriossa koehenkilöiden reaktioita kuvavirtaan.

Tulos oli selvä. Kulttuurista riippumatta ihmiset reagoivat kielteisiin uutisfilmeihin selvästi vahvemmin kuin myönteisiin. Myönteisyyteenkin reagoivia toki oli, mutta ei missään maassa enemmistöä. Ihmiset siis reagoivat uhkiin, vaaroihin ja ikäviin asioihin ja etsivät niitä myös uutisista. Se on ihmismielen perusominaisuus, jolle on hyviä perusteita. Sii­hen liittyy kuitenkin myös ongelmia.

Monet tutkijat, esimerkiksi ruotsalainen lääkäri ja tietokirjailija Hans Rosling ovat osoittaneet, että ihmisillä on tapana yliarvioida järjestelmällisesti negatiivisia ja aliarvioida positiivisia kehityskulkuja. Sen takia useimmilla on maailmasta paljon todellisuutta synkempi kuva.

Normaalioloissa se ei olisi niin vaarallista: kriittisyys on toki paikallaan. Nykytilanteessa – keskellä kulkutautia, ilmastonmuutosta ja poliittista kuohuntaa – kriittisyys saattaa kuitenkin helposti lipsahtaa toivottomuuden ja katkeruuden puolelle.

Se voikin jo olla vaarallista, sillä silloin voidaan joutua kielteisyyden kierteeseen, josta on todella vaikeaa rämpiä ulos.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimituksen esimies.