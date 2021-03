Kauppalehti kommentoi poikkeus­olojen toteamisesta ja valmius­lain osittaisesta käyttöön­otosta aiheutunutta hämmennystä.

”Hallituksen viime viikolla julkistama sulkutila on nimenä hyvä, mutta sen toteutus ontuu pahasti.”

”Ongelmana Suomessa on ollut se, että on jäänyt epäselväksi, mikä on hallituksen todellinen strategia koronan suhteen.”

”Hallituksen tulisi laatia ja julkistaa oma exit-suunnitelmansa mahdollisimman pian, jotta kansalaisille tulee käsitys, milloin rajoituksia voidaan ryhtyä purkamaan.”

Maaseudun Tulevaisuus kirjoittaa, että kesän jälkeen päätösten tekemistä on leimannut sekavuus.

”Tavallisella kansalaisella on suuria vaikeuksia saada selvää, mitä on pää­tetty ja mikä viranomainen vastaa mistäkin.”

”Päätösten tekeminen ja niiden vieminen käytäntöön näyttää olevan todella vaikeaa. Siitä huolimatta, että oikeuskansleri Tuomas Pöysti valvoo hallituksen päätösten ja esitysten lainmukaisuutta, jotkut muut oikeusoppineet löytävät niistä usein sanomista. Lisäksi eri instituutiot riitelevät keskenään.”

”Poikkeuksellisessa tilanteessa pitää hallinnon eduskuntaa myöten toimia poikkeuksellisen ripeästi. Nyt ei ole arvovaltakiistelyn aika. Jokaisen päätöksentekijän pitää kysyä itseltään, miksi vajaa vuosi sitten hyvin sujunut koronan torjunta on muuttunut erittäin surulliseksi farssiksi.”

Iltalehden mukaan hallituksen korona­toimet asettuivat maanantaina jälleen kerran kiusalliseen valoon.

”Se mitä hallitus valmiuslain pykälillä haluaisi tehdä, on vähintään yhtä epäselvää kuin hallituksen päätöksenteon eteneminen.”

”On selvä, että hallituksen ja viranomaisten koronatiedotus on ollut epidemian ajan epäselvää ja pahimmillaan luokattoman sekavaa. Todellinen ongelma kuitenkin on, että ne päätökset ja strategiat, joista yritetään viestiä, ovat sekavia.”

Savon Sanomat pohtii korona-ajan lain­säädännön ongelmia.

”Vaikka suomalaisessa lainsäädännössä pandemia onkin tunnustettu ilmiönä, sen varalta ei ole kattavaa lainsäädäntöä. Sen vuoksi korona­keskustelu on muuttunut kerta toisensa jälkeen vaikeatajuisemmaksi, kun hallitus on suoltanut lakiesityksiä eduskunnalle improvisoiden.”

”Laadukas lainvalmistelu on kärsinyt kriisin kestäessä, kun työn määrä on ollut valtava. – – Erityisen mielenkiintoinen on oikeuskanslerin luonnehdinta, että yksilökeskeinen tulokulma ei riitä. Analyysi ohjaa pohtimaan, onko vuonna 1995 voimaan tullutta perusoikeusuudistusta tulkittu muutoinkin liian tiukasti.”