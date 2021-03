Lääkeyhtiöille tästä koituvat tappiot on korvattava. Korvaussummien määrittämisessä on kuitenkin noudatettava kohtuutta.

Saksalainen sosiologi Ulrich Beck julkaisi vuonna 1986 kirjan Riskiyhteiskunta. Siinä hän sanoi ympäristöriskien kasvun vievän meidät uudenlaiseen moderniin yhteiskuntaan. Ensimmäisessä modernissa yhteiskunnallisten ryhmien välinen taistelu hyvien asioiden jakautumisesta oli keskittynyt hyödykkeiden jakoon tavalla, jota muun muassa Karl Marx analysoi. Toisessa modernissa tultiin kuitenkin riskiyhteiskuntaan, jossa hyödykkeiden jakokamppailun rinnalle nousi kamppailu haitakkeiden ja riskien jakautumisesta.

Ympäristöriskien osasta olemme jo tottuneet toisen modernin asetelmaan. Siinä hyvin voivat kansakunnat ja hyvin voivat ryhmät niiden sisällä asuvat ja työskentelevät kauniissa ja riskittömissä ympäristöissä. Samaan aikaan vähäosaiset on tuomittu rumiin ja vaarallisiin ympäristöihin sekä raskaisiin töihin.

Modernin toinen vaihe sisältää kuitenkin kiihtyvän etuuskamppailun lisäksi myös toisen mahdollisen kehityspolun, koska ympäristöongelmien mittasuhteet tekevät monissa tapauksissa etuuskamppailun mielettömäksi. Rikasta ei auta, jos köyhä kuolee ydinräjähdykseen hetkeä ennen häntä. Samalla tavalla lajien sukupuuton ja ilmastonmuutoksen haitat koskevat hyvin ja huonosti toimeen tulevia yhtä lailla. Näin kaikille syntyy insentiivi etukamppailun ylittävään yhteistyöhön.

Yhteistyötä ilmentää, että vuosikymmeniä rahoitetun perustutkimuksen varassa koronavirukseen onnistuttiin kehittämään tehokas rokote alle vuodessa. Koronaviruksen suhteen yhteistoiminnallisen ratkaisun edistäminen on kuitenkin jäänyt puolitiehen. Rokotteen kehittämiseen kanavoitiin vuosikymmenten perustutkimuksen tuen lisäksi ainakin 14 miljardia euroa julkisten organisaatioiden tukea. Nyt, kun rokote on kehitetty, sen patentit omistavat lääkeyhtiöt kuitenkin suhtautuvat rokotteeseen kuin se olisi niiden yksityisomaisuutta.

Meneillään oleva pandemia on koko maapalloa koskeva vitsaus. Vitsauksesta pääsemisen mahdollistavan rokotteen kehittäminen on perustunut koko ihmiskunnan kollektiivisiin toimiin. Tällaisessa tilanteessa ei ole perusteltua, että rokotepatentit omistavat yhtiöt pitävät niistä kiinni yksityisen liikevoiton maksimoimiseksi.

Tilanteen muuttamiseksi koronarokotteen patentit on avattava julkiseen käyttöön niin, että rokotteita voidaan valmistaa kaikkialla maailmassa. Lääkeyhtiöille tästä koituvat tappiot on korvattava. Korvaussummien määrittämisessä on kuitenkin noudatettava kohtuutta. Kollektiivisen vitsauksen torjuminen vaatii kollektiivisia uhrauksia. Pelissä on miljoonien ihmisten henki.

Risto Heiskala

Suomen Akatemian rahoittaman koronatutkimusprojektin johtaja ja Tutkijakollegiumin johtaja, Tampereen yliopisto

