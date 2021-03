Iltalehti on huolestunut Suomen työllisyys­luvuista.

”Suomen työllisyysaste on nyt 69,9 prosenttia. Työllisyysasteen nostamista on pidetty Suomen talouspolitiikan keskeisenä tavoitteena. Aiempi Juha Sipilän (kesk) hallitus onnistui tavoitteessaan nostaa työllisyysaste 72 prosenttiin. Tavoitteena on ollut edelleen nostaa työllisyys­astetta pohjoismaiselle tasolle yli 75 prosenttiin.”

”Työllisyystilanteessa pitäisi erityistä huomiota kohdistaa nuorisotyöttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden helpottamiseen. Nuorille tulisikin turvata mahdollisuus kesätöihin ja auttaa heitä kaikin keinoin löytämään tie työmarkkinoille. Koronakriisi on tässä suhteessa tuonut paljon haasteita niin nuorien opiskelulle kuin työpaikan löytämisellekin.”

”Vain koronaepidemian hyvä hallinta ja lopulta sen voittaminen luovat lopulta edellytykset työllisyyden ja talouden nousulle. Koronarokotusten ja rajoitusten onnistumisella onkin juuri nyt keskeisin merkitys myös työllisyydelle.”

”Hallitus ei saa kuitenkaan unohtaa myöskään työllisyyden perusongelmia ja niiden vaatimia päätöksiä. Työllisyysprobleemit olivat olemassa ennen koronaa ja niiden ratkaisuun tarvittavat päätökset olisi hyvä olla valmiina kun koronasta päästään mahdollisesti vapaammille vesille.”

”Paikallisen sopimisen edistämistä on pidetty keskeisenä työllisyyttä li­säävänä toimena. – – Kiista paikallisesta sopimisesta jakaa hallitusta.”

”Hallituksen huhtikuussa, kuntavaalien jälkeen, pidettävästä puoli­väliriihestä odotetaan työllisyyspäätöksiä, jotka parantaisivat työllisyyden nousun esteenä olevia rakenteellisia ongelmia.”

Kauppalehti kirjoittaa, että maalis­kuusta tulee hallituksen määräämään sulku­tilan aikana toden­näköisesti taloudelle hyvin synkkä kuukausi, jonka aikana lomautus­määrät kasvavat ja työllisyys heikkenee edelleen.

”Vertailukelpoinen työllisyysaste on ollut viimeksi alle 70 prosentissa tammikuussa 2018. Tuolloin työlli­syysaste oli kuitenkin nousutrendillä. Nyt se on laskutrendillä.”

”Silmiinpistävää on se, että yli vuoden työttömänä olleiden määrä on nousussa. – – Mitä pidemmiksi työttömyysjaksot venyvät, sitä hitaampaa palautuminenkin yleensä on.”

”Korona kurittaa erityisesti palvelualaa, jossa varmasti myös keväällä joudutaan karsimaan henkilöstö­kustannuksia rajoitusten takia.”

”Kun taloutta päästään avaamaan, palveluala voi toipua nopeastikin, mutta paluu normaaliin kestänee pitkään. – – Ikävä kyllä talouden avaaminen tuntuu juuri nyt kaukaiselta ajatukselta.”