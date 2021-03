Elämä ei pysähdy koronaviruksen takia, mutta ei kuolemakaan.

Maanantaina se alkaa taas, lasten etä­koulu. Jos viime kevään merkit pitävät paikkansa, teini suorittaa koulu­päivän parissa tunnissa ja siirtyy sitten netti­šakkiin.

Manailin jo, miten Suomessa koulut on helpompi sulkea kuin baarit. Kunnes iski suhteellisuuden­taju. Amerikkalais­ystävä muistutti, että hänen saman­ikäiset lapsensa ovat käyneet etä­koulua viime keväästä lähtien. Kun Washingtonissa kävelee puistossa, vastaan­tulijat huomauttavat, ellei ole maskia.

Entä sitten uusi­seelantilaiset kaverit? Heillä on ollut ulkona­liikkumis­kielto. Koiraa on pissatettu puolisalaa taloyhtiön parkkipaikalla. Siihen verrattuna me Suomessa olemme eläneet puolivallatonta elämää: kävelleet metsissä ja jäällä. Lapset ovat päässeet luistelemaan ja välillä sisätreeneihinkin.

Pandemia on yhdistänyt maailman tavalla, mihin mikään oman elinaikani uutistapahtuma ei ole yltänyt. Se on jaettu ja helposti vertailtava kokemus tartunnan torjumisesta ja yhteiskunnan toimivuudesta poikkeusoloissa. Siitä, ketkä ovat onnekkaita ja onnettomia – ilman tartuntaakin.

Brasilialaisen kaverini tarhaikäiset lapset olivat viime vuonna kuukausikaupalla kotona samalla kun yksinhuoltajaäiti yritti tehdä kotona töitä.

Ghanalainen toimittajakaveri kärvisteli, koska koronan aikana ei maksettu palkkoja.

Itävaltalaisystävä oli kokenut loppuvuodesta jo kolme ulkonaliikkumiskieltoa. Lisäksi äärijärjestö Isis teki marraskuussa hänen kotinsa lähellä terrori-iskun.

Myanmarilaisella tuttavalla koronavirus ei ole edes ollut päällimmäisenä mielessä. Hänen maassaan tehtiin helmikuun alussa vallankaappaus. Sotilaat ovat ampuneet mielenosoittajia kuoliaaksi.

Pidä itsestäsi huolta, kirjoitin. Se kuulosti jotenkin laimealta.

Koronaa isompia huolia on ollut myös Ugandassa asuvilla ystävillä. Levottomuuksissa ennen tammikuisia vaaleja kuoli kymmeniä ihmisiä. Lasten koulun lähellä Kampalassa käytettiin kyynelkaasua.

Nelikymppinen romanialaiskaveri sairasti koronan aikana syövän. Hän ei saanut Bukarestista tarvitsemiaan lääkkeitä, vaan ystävä postitti niitä hänelle Wienistä, lopulta turhaan. Kaveri kuoli tammikuussa.

Elämä kun ei pysähdy koronaviruksen takia, eikä kuolemakaan.

Vain yhdellä ystävällä elämä koronavuonna on jatkunut yhtä normaalina kuin minulla. Hän on ruotsalainen, ja hänen kanssaan sanat on täytynyt valita huolella. Korona ei ole mikään kilpailu.

Olen kysellyt varovasti, miksi hänestä Ruotsin uhriluvut ovat moninkertaiset Suomeen verrattuna. Kymmenen­tuhannen kuolleen raja meni rikki Ruotsissa jo tammikuussa, Suomessa menehtyneitä on vajaat 800.

Hänestä Norja ja Suomi ovat niitä poikkeustapauksia, ei Ruotsi. Vastausta pitäisi etsiä niin päin, miksi meillä on toistaiseksi mennyt suhteellisen hyvin.

Äkkiä kolmen viikon etäkoulusta valittaminen tuntuu kovin – pieneltä. Ja onhan se nettišakkikin varmasti ihan kehittävää.

Kirjoittaja on HS:n toimituspäällikkö.