Vuokra-asunto­markkinoiden epäterve tilanne on korjattava

Markkinoilla tarvitaan lisää asuntoja, mutta nimenomaan kohtuuhintaisia koteja.

Suomen vuokranantajien toiminnanjohtaja Sanna Hughes totesi (HS Mielipide 5.3.), että valtiovarainministeriön ehdottamaa vuokranantajien verotuksen kiristämistä ei pitäisi toteuttaa. Vuokralaiset ry on asiasta täysin toista mieltä.

Vuokra-asuntomarkkinoilla on tällä hetkellä epäterve tilanne, mikä johtuu pitkälti juuri siitä, että vuokra-asuntosijoittaminen on tällä hetkellä erittäin tuottavaa toimintaa nimenomaan taloyhtiölainajärjestelmän takia. Sijoittajat ovat ostaneet todella runsaasti, markkinatilannetta vääristäen, uusia asuntoja vuokrakäyttöön hyödyntäen täysimääräisesti sen, että taloyhtiölainat voidaan vähentää verotuksessa vuokratulosta.

Asuntoja on toki saatu tuotettua runsaasti, mutta tuotetut asunnot ovat asukkaille kalliita, pääkaupunkiseudulla jopa kolmanneksen kalliimpia kuin Ara-asunnot. Samanaikaisesti kohtuuhintainen Ara-tuotanto on vähentynyt merkittävästi, kun niiden kysyntä puolestaan on kasvanut.

Kallis vuokra-asuntokanta näkyy myös runsaina asumistukimenoina. Vuosittain asumiseen maksetaan kaikkiaan 2,5 miljardia euroa verovaroin kustannettavaa asumistukea.

Verotus on yksi merkittävä asuntopoliittinen keino, jolla markkinoita pystytään ohjaamaan tasapainoiseen suuntaan.

Markkinoilla tarvitaan lisää asuntoja, mutta nimenomaan kohtuuhintaisia koteja. Asuminen vaikuttaa merkittävästi yksilön mahdollisuuksiin toimia tuottavana kansalaisena, ja asumisen kustannukset ovat olennainen osa tuota yhtälöä.

Anne Viita

toiminnanjohtaja, Vuokralaiset ry

