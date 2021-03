Etäopinnoissa on rakenteellinen ongelma

Psykologi Priska Pennanen kertoi (HS 1.3.) vinkkejä ylikuormittumisen välttämiseen etäopiskelussa.

Opiskelijoiden massauupuminen on rakenteellinen ongelma. Yliopistot eivät ole pystyneet tukemaan opetushenkilökuntaansa riittävästi etäopetukseen siirryttäessä. Tällöin Pennasenkin mainitsema kurssien työmäärän ennakointi on vaikeaa ja kurssien kuormittavuus on lähes arpapeliä.

Jutussa ohjeistettiin miettimään vapaa-ajan rientojen määrää. Erityisesti pääkaupunkiseudun opiskelijalle kehotus tuntuu absurdilta, sillä opiskelijatapahtumia ei ole. Yhteisöllisyyden puute ja yksinäisyys vaivaavat erityisesti viime syksynä opiskelunsa aloittaneita opiskelijoita.

Toivomme keskustelun siirtyvän kohti muuttunutta opetuksen paradigmaa ja riittävää resursointia niin opetuksen tukipalveluissa kuin opiskelijoiden mielenterveyspalveluissakin.

Tuukka Kainulainen

Aleksi Tujunen

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, koulutuspolitiikasta vastaavat hallituksen jäsenet

