En ymmärrä, miksi Helsingissä ei vielä ole julkisella paikalla kaikille tarkoitettua pianoa. Siis akustista pianoa, jolla voi soittaa mitä haluaa. Jokaisella on oikeus esiintyä – ei ainoastaan niillä, jotka ihan valtavasti osaavat.

Kulttuurimme ei oikein kannusta itsensä ilmaisemiseen muiden edessä. Missä on syy? Eikö kaikille tämän kansan ihmisille haluta antaa ääntä? Ihmettelen tätä, sillä yhteen tai kahteen pianoon ja niiden virittäjiin olisi kyllä kaupungilla varaa, ja tilaa olisi Rautatientorin asemalla, Forumin kauppakeskuksessa tai Kampin asemalla tai miksei myös muillakin keskustan metroasemilla. Miksi ei lentokentällä?

Tällaisia pianoja on jo Lontoossa, Pariisissa, Oslossa ja monessa muussa Euroopan kaupungissa. Mikä ihmeen takapajula pikkukylä Helsinki oikein on? Pianoilla saataisiin poistettua stereoista kaikuvaa sähköbiittien komppaamaa sähkömelumusiikkia. Osaavia pianisteja esiintymishaluineen on valtavasti.

Aleksi Klöve

esiintyvä taiteilija, Tuusula

