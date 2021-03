Miksi yhteiskuntamme on hampaaton koronahaasteen edessä, kun mikään tässä pandemiassa ei ole tullut yllätyksenä?

Koronavirus leviää kiihtyvällä tahdilla Suomessa ja eritoten pääkaupunkiseudulla. Eniten keskustelua herättävät kuitenkin baarien, ravintoloiden ja kuntosalien toiminnan rajoitukset.

Toinen pääasiallinen polemiikin aihe ovat juridiset koukerot sen suhteen, millä tavalla valtioneuvosto, eduskunta ja toisaalta aluehallintovirastot voivat virheettömän laillisesti yrittää hidastaa epidemian leviämistä.

Sen kerran, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) uskalsi tehdä asiantuntemukseensa ja faktoihin perustuvan oikea-aikaisen ulostulon estääkseen ennakoivasti epidemiatilanteen voimakasta pahenemista, sosiaali- ja terveysministeriö otti THL:n johtajat puhutteluun ja komensi suut suppuun.

Samaan aikaan, kun covid-19-tautiin vakavasti sairastuneiden määrä sairaaloissa kasvaa, tehohoitopaikat täyttyvät ja tautiin kuolleiden määrä kipuaa ylöspäin, Suomessa näperrellään tällaisten turhanpäiväisyyksien kanssa. Miksi yhteiskuntamme on hampaaton koronahaasteen edessä, kun mikään tässä pandemiassa ei ole tullut yllätyksenä? Kaikki kehityskulut, mukaan lukien helpommin tarttuvien muuntovirusten leviäminen, on nähty muualla Euroopassa. Ne toistuvat jokseenkin identtisinä meillä. Miksi taudin ennakoiva torjunta on Suomessa mahdotonta?

Mediassa poliitikkojen ja viranomaisten kuulee toistuvasti sanovan: ”Toivomme, että näin järeisiin toimiin ei tarvitse missään vaiheessa mennä.” Tämä tarkoittaa käytännössä: ”Annamme tilanteen kehittyä niin pahaksi, että nämä toimenpiteet on pakko ottaa käyttöön, jottei meitä voida syyttää ylireagoinnista ja taloudellisen vahingon tuottamisesta.”

Presidentti Sauli Niinistö ehdotti vuosi sitten eri hallinnonaloja yhdistävän ”koronanyrkin” perustamista koordinoimaan epidemian torjuntaa. Kun katsoo nykyistä ei pro- vaan reaktiivista epidemian hoitoa ja kyvyttömyyttä selviytyä sen vaatimista oikeudellisista velvoitteista, tulee väistämättä mieleen, että Suomi todella tarvitsisi sitä.

Vesa Olkkonen

professori, Espoo

