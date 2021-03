Musiikkitiede tieteenalana menestyy parhaiten ainoastaan yhteydessä humanistiseen ja muuhun tieteelliseen tutkimukseen. Sen takia oppiaineen siirto esimerkiksi Taideyliopistoon ei olisi mielekästä.

Olemme kasvavalla huolella seuranneet tilannetta Helsingin yliopiston musiikkitieteen kohdalla. Aineen pääprofessuuri on ollut täyttämättä jo neljä vuotta. Vuonna 2016 irtisanottuja säveltäjälehtoreita ei ole korvattu kuin tilapäisin järjestelyin. Itse asiassa oppiaineen kuudesta vakituisesta virasta on jäljellä enää yksi lehtoraatti. Olemme saaneet myös kuulla, miten vaikea on ensi lukuvuoden tuntiopetuksen tilanne. Minkä takia yksi yliopistomme menestyksekkäimpiä ja perinnerikkaimpia aineita tahdotaan ajaa alas?

Kyseinen professuuri on keskittynyt länsimaiseen taidemusiikkiin, millä alalla professuureja on hoidettu muun muassa Ilmari Krohnista ja Erik Tawaststjernasta Eero Tarastiin, joka oli virassaan 32 vuotta. Tänä aikana musiikkitieteestä kasvoi olennainen osa suomalaista musiikkielämää. Se myötävaikutti osaltaan koko Suomen nousuun maailmanlaajuisesti merkittäväksi musiikkimaaksi huippumuusikkoineen kapellimestareista, laulajista aina nykysäveltäjiin saakka. Oppiaine on tuottanut yli sata väitöstä, mikä on tiedekunnassaan ennätyksellistä. Opiskelijat ovat työllistyneet hyvin ja monet heistä ovat päässeet musiikkielämän johtopaikoille mediasta, orkestereista, opetuksesta, festivaaleista alkaen; heidät on vedetty usein työelämään jo ennen valmistumistaan.

Musiikkitieteen taustana Helsingin yliopistossa on toinen vähintään yhtä tärkeä säveltäjälinja Pacius–Faltin–Kajanus–Sibelius–Madetoja–Salmenhaara–Aho–Suilamo–Vuori. Se on tuottanut Maamme-laulun, ensimmäisen kotimaisen oopperan, nostanut esiin kuorolaulun – kaikki maamme kansallisen identiteetin keskeisiä symboleja. Mikä tahansa maailman yliopisto olisi ylpeä tällaisesta perinteestä.

Kulttuuriperinnöt ovat olennainen osa yliopistojen mainetta ja rankingia kansainvälisesti. Musiikkitiede tieteenalana menestyy parhaiten ainoastaan yhteydessä humanistiseen ja muuhun tieteelliseen tutkimukseen. Sen takia oppiaineen siirto esimerkiksi Taideyliopistoon ei olisi mielekästä.

Kun akateeminen maailma puhuu tulosvastuusta muun muassa rahoituksen perustana, tuntuu sangen oudolta, ettei musiikkitieteen tulosta ole näköjään noteerattu miksikään Helsingin yliopistossa. Olemme sitä mieltä, että musiikkitiede on palautettava sille kuuluvalle kunniapaikalle yliopiston humanististen aineiden joukossa.

Matti Klinge

emeritusprofessori, Helsingin yliopisto

Hannu Lintu

Radion sinfoniaorkesterin ylikapellimestari

Jukka Meurman

emeritusprofessori, Helsingin yliopisto; Suomen Tiedeseuran puheenjohtaja

Susanna Mälkki

Helsingin kaupunginorkesterin ylikapellimestari

Kaija Saariaho

säveltäjä, Pariisi

Juhana Vartiainen

kansanedustaja (kok)

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.