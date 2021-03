Yli satavuotiaiden lehtien on mahdollista puhutella myös nuoria, jos digitaalinen sisältö on riittävän laadukasta ja havainnollista.

Joitakin vuosia sitten Helsingin Sanomat sai yhteydenoton Lontoosta, talouslehti Financial Timesin (FT) kehitystiimiltä. Se oli iloinen yllätys. Tilauspohjaisten sanomalehtien tekijät seuraavat tiiviisti alan kansainvälistä kehitystä ja keräävät oppeja toisiltaan. Brittilehden kehittäjät tapasivat kollegoita kaikkialta maailmasta.

Näillä ammattifoorumeilla oli jo noteerattu se, että Helsingin Sanomat käänsi vuonna 2017 asiakasmääränsä kasvuun ensimmäistä kertaa 25 vuoteen. Kasvu tuli etenkin nuorten tekemistä digitaalisista tilauksista.

Kun sitten tapasimme Financial Timesin tekijöiden kanssa sekä Helsingissä että sittemmin Lontoossa, muistiinpanoja tehtiin intensiivisesti molemmin puolin pöytää. Monet ideat tuntuivat yksinkertaisilta ja toteuttamiskelpoisilta. Niiden avulla olisi mahdollista todistaa kuluneet hokemat aikansa eläneiksi.

Yksi vahingollisimmista väärinkäsityksistä media-alalla oli kuulunut seuraavasti: ”Nuoret eivät ole valmiita maksamaan journalismista etenkään verkossa.”

Muistan toistaneeni tuota lausetta viime vuosikymmenen alussa. Loogiselta kuulostanut päättely kumpusi verkon alkuvaiheen kokemuksista. Tuolloin sisältöjä jaettiin ilmaiseksi, koska digitaalinen ostaminen oli vielä hankalaa ja riskialtistakin.

Tuon faktana toistetun lauseen takia moni perinteinen mediatalo hukkasi lähes kokonaisen vuosikymmenen aktiivisesta digitaalisesta etsikkoajastaan. Samaan aikaan Facebookin ja Googlen kaltaiset kansainväliset alustajätit alkoivat syödä kustantajien mainostuloja. Heikko digitaalinen kehitys yhdistettynä journalismin rahoituspohjan murentumiseen oli synnyttämässä kurjistumisen kierrettä.

Siksi brittikollegoiden kanssa oli inspiroivaa ideoida yhdessä: yli satavuotiaiden lehtien on mahdollista puhutella myös nuoria, jos digitaalinen sisältö on riittävän laadukasta ja havainnollista.

Löysimme toisemme myös yksinkertaisesta visiosta: painetun lehden kehittämisen lisäksi voitaisiin tavoitella merkittävää kasvua digitaalisuuden avulla. Englanninkielisenä viestimenä Financial Times näki digitalisaation myös maailmanlaajuisena mahdollisuutena kerätä uusia lukijoita ja tilaajia nopeudella, jollaista ei ollut aikaisemmin nähty.

Pohdimme yhdessä sitä, millainen talousjournalismi olisi merkityksellisintä erityisesti digitaalisessa ajassa. Mietimme myös, miten laadukas ja moderni talouspalvelu hyödyttäisi lukijoita parhaiten. Kykenisimmekö luomaan sellaisia sisältöjä, joiden avulla taloudesta kiinnostunut ammattilainen tuntisi kehittyvänsä ja pärjäävänsä paremmin – olemaan muutaman askeleen edellä aikaansa?

Näiden ajatusten pohjalta ryhdyimme kehittämään HS Visiota, jonka ensimmäiset jutut ovat ilmestyneet kuluvalla viikolla.

Uudistus tarkoittaa, että lisäämme merkittävästi sekä talousuutisten määrää että syventävien ajankohtaisten analyysien ja feature-artikkeleiden tarjontaa. Uutisten ja uuden HS Vision kirjoittajina on Suomen arvostetuimpien taloustoimittajien joukko.

Laajennamme perspektiiviä niin yritystalouden kuin finanssimarkkinankin suuntaan. Kirjoitamme aiempaa enemmän teknologiasta, pörssistä sekä kasvuyrityksistä. Verkkoon tuotamme podcasteja ja teemme yhteistyötä muun muassa The Economistin ja The Wall Street Journalin kanssa. Kolumnisteinamme on joukko kansainvälisesti kiinnostavia kirjoittajia, kuten Supercellin perustaja Ilkka Paananen.

Tämän lauantain lehdessä on mukana ensimmäinen painettu HS Visio -liite, joka korvaa entisen Lauantai-sivuston. Viikoittaisen liitteen tavoitteena on syventää lukijoille talouden ilmiöitä sekä tutkia yritysten uusia ideoita, tulevaisuutta ja talouden kovaa ydintä laajemmin. Ryhdymme myös vetämään yhteen markkinoiden tärkeimmät tapahtumat viikon varrelta.

HS:n runsastuva taloussisältö löytyy verkosta ja painetusta liitteestä taustaväriltään lohenpunaisena. HS Visio toistaa samaa väriä, joka on tuttu erityisesti Financial Timesista. Lehti on käyttänyt sitä vuodesta 1893 saakka.

Kun nyt on kulunut vuosia ensimmäisestä tapaamisesta FT:n kehittäjien kanssa, voidaan arvioida tuloksia. Brittilehden visio kansainvälisestä kasvusta on toteutunut hienosti. Lehti kertoi toissa vuonna ylittäneensä miljoonan tilaajan rajapyykin. Myös HS pystyi raportoimaan merkittävästä etapista loppuvuonna, kun lehden tilausmäärä ylitti 400 000 rajan.

Ajankohta HS Vision perustamiselle ei voisi olla kiinnostavampi. Koronaviruskriisi lisää tiedon tarvetta sitä mukaa, kun pandemia luo maailmantalouteen ennakoimattomuutta, riskejä ja uusia mahdollisuuksia. Tervetuloa uusien sisältöjen pariin.

Kirjoittaja on HS:n vastaava päätoimittaja.