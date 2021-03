”Ihminen suojelee sitä mitä rakastaa, rakastaa sitä minkä tuntee ja tuntee sen mikä hänelle on opetettu.” Baba Dioumin lausahdus on ehkä luonnonsuojelun eniten käytetty lainaus. Niinpä – on toistuvasti osoitettu, että mitä läheisemmäksi ihminen luontokappaleen kokee, sitä valmiimpi hän on toimimaan sen puolesta.

Koira on se osa luontoa, jonka me tunnemme ehkä kaikkein parhaiten. Oikeutta eläimille julkaisi videoita, joissa suomalaiset hakkaavat koiria ja antavat niille sähköiskuja ”koulutuksen” nimissä. Lue nyt alun sitaatti uudelleen. Niinpä. Miksi ihmeessä ihmiset suojelisivat sademetsien eläimiä, jos paras ystäväkin saa nyrkistä?

Videoiden viesti on kuvottava, mutta käännetään se toiminnaksi. Vaatimus elämän kunnioittamisesta täytyy nostaa arvojemme etulinjaan.

Panu Halme

luonnonsuojelubiologian yliopistonlehtori

Jyväskylän yliopisto

